Giorgio Chiellini saluta i Tifosi Bianconeri stasera in Juventus-Lazio

Questa sera si gioca Juventus-Lazio, in diretta streaming a partire dalle 20:45, e sarà una serata estremamente emozionante. Sarà infatti l’ultima partita in bianconero al “Juventus Stadium” di Torino non solo per Paulo Dybala, ma anche per il grande Giorgio Chiellini, il quale ha una palmares da paura. Sarà inoltre l’occasione per salutare Maurizio Sarri, il tecnico che ha regalato a questi stessi tifosi, l’ultimo scudetto della Vecchia Signora, due anni fa. Infine, stasera sarà anche l’occasione per mostrare ai propri tifosi la nuova maglia della Juventus edizione 2022-2023.

Giorgio Chiellini saluta i tifosi bianconeri allo Stadium

Nel calcio, come nella vita, tutto ha un finale. Raúl ha lasciato il Real Madrid, Leo Messi ha lasciato il Barcellona e quest’estate la Juventus piangerà la partenza di Giorgio Chiellini (37 anni). “Lunedì prossimo saluterò il mio stadio, lascerò il lavoro ai più giovani. Non ho ancora deciso cosa farò dopo, dovrò parlarne con la mia famiglia e analizzare le opportunità. Io l’ho fatto“, ha rimarcato il capitano bianconero dopo aver perso la finale di Coppa contro l’Inter.

Chiellini lascia la Juve dopo 18 anni

Con questo messaggio, sempre mettendo la faccia in prima persona, salutava la Vecchia Signora dopo 18 anni. In quel lasso di tempo, l’ex giocatore della Fiorentina ha raccolto un gran numero di titoli: 9 scudetti in campionato, 5 Coppe, 5 Supercoppe, 2 finali di Champions League e una promozione dalla Serie B, dimostrando di rimanere con la squadra anche nei momenti più difficili.