Com'è nato il vulcano più attivo del mondo? La spiegazione della Scienza

VULCANI HAWAII – Un gruppo di ricercatori di istituzioni scientifiche in Australia e Francia ha dettagliato quali erano le probabili cause che hanno influenzato la formazione del Kilauea, considerato uno dei vulcani più attivi al mondo, ha riferito la Monash University (Australia). Secondo gli scienziati, si ritiene che il vulcano Kilauea, situato sulla costa sud-orientale delle Hawaii, abbia un’età compresa tra 210.000 e 280.000 anni ed è emerso in superficie circa 100.000 anni fa.

Come sono nati i vulcani delle Hawaii?

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, suggerisce che i vulcani hawaiani siano apparsi dal magma, che si è trasformato all’interno di una camera situata a più di 90 chilometri di profondità.

Laura Miller della Monash University: “Abbiamo ottenuto alcuni dei primi prodotti vulcanici ad eruttare dal Kilauea”.

Il ruolo della cristallizzazione del granato

La scienziata ha aggiunto che il suo team ha esplorato “la formazione di questi campioni attraverso un“, che includeva la fusione di roccia sintetica a una temperatura di circa 1100 gradi ºC a una pressione superiore a 3 gigapascal (GPa), oltre a “utilizzare un nuovo metodo per modellare le loro concentrazioni di elementi di terre rare”.

“Abbiamo scoperto che i campioni potrebbero essere formati solo dalla cristallizzazione e dall’eliminazione (cristallizzazione frazionata) del granato”, ha detto Miller, aggiungendo che questo “studio dimostra in modo inequivocabile il ruolo della cristallizzazione del granato nella formazione dei fusi hawaiani a monte”.

Infine, la ricercatrice ha affermato che “questo sfida l’attuale punto di vista secondo cui la cristallizzazione frazionata è solo un processo superficiale”, quindi lo “sviluppo di una camera magmatica profonda“, situata a più di 90 chilometri sotto la superficie terrestre, corrisponde a “un importante fase iniziale dell’origine di un vulcano hawaiano“.