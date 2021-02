Ultime Notizie » atalanta » Risultati Serie A: rimonta di Torino e Spezia, tra poco Juve-Roma

DIRETTA CALCIO – Grande rimonta del Torino a Bergamo dove l’Atalanta stava vincendo 3-0. In sei minuti licic, Gosens e Muriel sembrano definire già la sfida, ma con un finale di primo tempo strepitoso il Torino torna in partita. Dal dischetto Belotti prima sbaglia e poi segna sulla respinta. In pieno recupero Bremer fissa il risultato del primo tempo sul 3-2. Nella ripresa, dopo il palo di Singo e la traversa di Miranchuk, arriva il pareggio di Bonazzoli a pochi minuti dalla fine. La sequenza dei gol in Atalanta-Torino 3-3: 14′ Ilicic (A), 19′ Gosens (A), 21′ Muriel (A), 42′ Belotti (T), 45’+1′ Bremer (T), 84′ Bonazzoli (T).

Terza rimonta di fila per la squadra di Nicola, dopo quelle contro Benevento e Fiorentina. In classifica il Torino non esce dalla zona retrocessione ma aggancia momentaneamente il Cagliari a 15 punti.

L’Atalanta invece raggiunge la Juventus (39 punti) ma con due partite in più rispetto ai bianconeri.

Nel secondo anticipo odierno della 21a giornata di Serie A lo Spezia ha vinto 2-1 in rimonta sul campo del Sassuolo. Colpaccio Spezia che a Reggio Emilia: apre le marcature Caputo (25′) poi il sorpasso firmato da Erlic (39′) e Gyasi (78′). Lo Spezia conquista una vittoria pesante dopo tre sconfitte di fila e sale a 21 punti in classifica. Quarto ko nelle ultime sei partite tra campionato e Coppa Italia per il Sassuolo, che resta a quota 31.

Alle 18:oo si gioca il big match Juventus-Roma e alle 20:45 c’è Genoa-Napoli.