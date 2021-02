Ultime Notizie » Come vedere Genoa Napoli Streaming » GENOA NAPOLI Streaming e Diretta TV, dove vederla

Genoa Napoli Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Genoa Napoli oggi sabato 6 febbraio 2021 alle ore 20:45 e che si giocherà al Luigi Ferraris di Marassi in Genova per l’anticipo del 21° turno di campionato (2a giornata di ritorno). Nel torneo il Genoa viene dalla vittoria per 3-0 sul Crotone, mentre il Napoli arriva dal 2-0 sul Parma. Il Genoa ha 21 punti in classifica, mentre il Napoli ha 37 unità. Andiamo a scoprire dove vedere Genoa Napoli streaming e tv.

Genoa Napoli Diretta: Canale TV e dove vederla

Genoa Napoli in diretta tv con con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Genoa Napoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Genoa Napoli in diretta streaming gratis per gli abbonati con DANZ (link www.danz.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Genoa Napoli non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Genoa Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni



Davanti Shomurodov non è al top per un affaticamento muscolare. Se non dovesse farcela, ballottaggio Pjaca-Scamacca per un maglia da titolare. Fabian Ruiz si è negativizzato e potrà tornare a disposizione di Gattuso.

⚽ Queste le probabili formazioni di Genoa Napoli

Positivi invece Ghoulam e Koulibaly. In attacco Petagna dovrebbe partire dal 1′, con Osimhen pronto a subentrare. Out Insigne.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. Allenatore Ballardini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Biraschi, Cassata, Paleari, C Zapata.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fabian Ruiz, Mertens, Ghoulam, Koulibaly.

L’attaccante del Genoa Mattia Destro potrebbe andare in doppia cifra di gol in Serie A per la prima volta dal 2016/17, con il Bologna, diventando così il 15º giocatore nella storia della competizione a realizzare almeno 10 gol stagionali con quattro maglie differenti (Siena, Roma, Bologna e Genoa). Dopo aver trovato il gol alla prima sfida contro il Genoa in Serie A, Lorenzo Insigne del Napoli non ha segnato nelle successive 15 gare contro i liguri: è la sua striscia più lunga a secco contro una singola avversaria nel massimo campionato. Il Genoa è la vittima preferita in Serie A di Hirving Lozano del Napoli: tre gol in tre sfide, inclusa la sua prima doppietta nel torneo lo scorso settembre.

Video Highlights: L’ultima volta di Genoa-Napoli (1-2 dell’8 luglio 2020)