Rihanna ama il Messico.

Rihanna ha confessato di amare il Messico e la sua gente. E’ stato persino scoperto che la cantante ha vissuto a lungo in questo paese, senza che nessuno se ne accorgesse.

Recentemente sono state pubblicate foto di Rihanna mentre si godevano le spiagge messicane, dove tutti credevano che stesse viaggiando da sola in vacanza.

Ma lei stessa ha rivelato che per mesi ha vissuto in Messico.

“Adoro il Messico, forse dovrò fare un’analisi del DNA”, ha detto scherzosamente, dal momento che ha commentato che i messicani gli ricordano un sacco di gente della Guyana, da dove viene sua madre Monica Braithwaite.

Le foto di Rihanna in cui è vista sulle spiagge messicane sono dello scorso febbraio, dove ha viaggiato per festeggiare il suo compleanno, che è il 20 di quel mese. E’ stato allora che ha rivelato che trascorre spesso lunghi periodi vivendo in questo paese.