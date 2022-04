Ultime Notizie » A$Ap Rocky » Rihanna e A$AP Rocky riappaiono alle Barbados in una cena romantica

GOSSIP NEWS – Dopo le notizie gossip su una possibile rottura sembra che vada tutto bene tra la coppia che aspetta il primo figlio. La scorsa settimana è emersa la voce che Rihanna e A$AP Rocky si fossero lasciati.

Presumibilmente la cantante aveva scoperto che il rapper la tradiva con la sua stilista di scarpe. Ma poi tutto è stato chiarito e chi ha diffuso la voce si è scusato con la coppia per aver diffuso “informazioni false” su di loro. Tutto bene quel che finisce bene! Le vibrazioni negative degli ultimi giorni non sembrano aver influenzato i futuri genitori.

Riri e Rocky sono alle Barbados e sono stati visti cenare allegramente in un ristorante locale. Rihanna è tornata a indossare un look diverso per mostrare la sua bellissima pancia alla fine della gravidanza. I testimoni sulla scena hanno detto che i due erano super affettuosi e sorridenti durante la cena.