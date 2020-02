Ricattano i media che usano Google AdSense in cambio di Bitcoin.

Già sappiamo che molte istituzioni ricevono un’e-mail nella quale si minaccia di tagliare i loro servizi informatici in cambio di un pagamento in bitcoin. Altre volte sono persone che ricevono un’e-mail che indica che hanno informazioni private e che non le divulgheranno in cambio di un pagamento … il ricatto appare in molti modi nel mondo digitale e la nuova vittima è l’utente di Google Adsense.

Apparentemente c’è una nuova ondata di email che minaccia i proprietari di siti Web con una valanga di traffico di bot per sospendere i loro account Google AdSense.

L’idea dei criminali è di fare clic sui banner di adsense di un sito Web fino a quando Google arriva per cancellare l’account per comportamenti sospetti e clic non validi. Se il webmaster non paga questi criminali, il bot continuerà a fare clic sui banner.

E’ vero, i truffatori potrebbero attivare la protezione automatica dalle frodi di Google, che segnala il traffico che assomiglia a “strumenti di clic automatici o fonti di traffico”, nonché qualsiasi tentativo da parte dei publisher di annunci di gonfiare artificialmente le impressioni facendo clic sui propri annunci. In base alle norme di Google, tali azioni potrebbero comportare la limitazione di un annuncio fino alla risoluzione del problema, il che significa pochi clic o nessun clic sull’annuncio e, quindi, meno entrate per l’editore.

Ciò che è anche vero è che Google ha meccanismi applicativi per impedire il successo di tali schemi e la società si è già pronunciata a questo proposito, indicando che questo tipo di azione è molto raro nella pratica.

Il testo che viene inviato via e-mail è stato mostrato in un articolo denuncia di KrebsOnSecurity dal titolo “Paga, o faremo vietare i tuoi annunci Google“:

“[…] Molto presto, l’avviso verrà visualizzato nel tuo account AdSense. Questo accadrà a causa del fatto che stiamo per inondare il tuo sito con una grande quantità di traffico web generato da bot diretti con una frequenza di rimbalzo del 100% e migliaia di IP in rotazione: un incubo per tutti i publisher AdSense. Inoltre, adotteremo i nostri sofisticati robot per aprire, in un ciclo infinito con diversa durata, ogni banner AdSense che viene eseguito sul tuo sito”.

Sei stato ricattato? La soluzione per i publisher AdSense.

I publisher AdSense che soffrono di una cosa del genere possono contattare Google su questo link per segnalare eventuali clic sui click non validi e devono contattare il loro centro assistenza (a questo link) se ritengono di essere stati sabotati.