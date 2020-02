Atalanta Valencia streaming gratis link. Si gioca a San Siro la partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Prima volta agli ottavi di finale della competizione per la squadra di Gasperini. Di fronte un Valencia che ha vinto solo una delle otto trasferte disputate contro squadre italiane in Champions League: 1-0 contro la Roma nella seconda fase a gironi 2002/03. Ricordiamo che l’Atalanta è la prima debuttante in Champions League ad arrivare alla fase ad eliminazione diretta della competizione dopo il Leicester City nel 2016/17. Allora la squadra inglese fu eliminata nei quarti di finale dall’Atletico Madrid. Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove vedere Atalanta Valencia streaming e diretta tv.

Atalanta Valencia streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

Gasperini intenzionato a schierare la formazione tipo, con due cambi rispetto al campionato: Castagne e Pasalic pronti a tornare dal primo minuto. Muriel scalpita in panchina. Celades deve fare i conti con diversi indisponibili, le defezioni dell’ultima ora sono Rodrigo (ginocchio infiammato) e Coquelin (problema al quadricipite).

Non convocati neppure Garay e Gabriel Paulista.

Le nostre probabili formazioni di Atalanta Valencia:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimisti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; A.Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gian Piero Gasperini.

Valencia (4-4-2): Doménech; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Ferrán Torres, Parejo, Kondogbia, C.Soler; Maxi Gómez, Guedes. All. Albert Celades.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra).

Atalanta Valencia in diretta tv a partire dalle ore 21:00 di oggi mercoledì 19 febbraio 2020 su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite).