Bitcoin raggiunge il suo livello più alto da ottobre.

Bitcoin è cresciuto del 2,6% e ha raggiunto quota $ 10.179 questa domenica. Il dato arriva da Bitstamp, uno dei più antichi e grandi scambi di criptovaluta in Europa, con sede a Lussemburgo.

È la prima volta che la criptovaluta supera $ 10.000 dall’ottobre dello scorso anno. L’aumento del Bitcoin arriva nel bel mezzo di un aumento delle azioni in cui l’indice S&P 500 ha raggiunto nuovi massimi, mentre stanno scomparendo i timori che il nuovo coronavirus originario della Cina creschino a

livello globale.

Ed Moya, principale analista della società americana Oansa, che si posiziona come “leader nel commercio di dati e valuta”, ha detto a Bloomberg che l’ottimismo sta crescendo nei mercati per quanto riguarda l’idea che l’impatto del coronavirus potrebbe essere limitato al primo trimestre. e che la Cina non presenterà ostacoli nella seconda fase dei negoziati commerciali con gli Stati Uniti.

Le criptovalute hanno mostrato una tendenza al rialzo durante tutto l’anno. Alcuni analisti sostengono di aver beneficiato di un rifugio sicuro tra preoccupazioni geopolitiche nel mondo.