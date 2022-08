Ultime Notizie » App Gratis » Sito web che fa riassunti automatici dei testi che desideri

Sappiamo tutti quanto può essere stressante riassumere testi lunghi o articoli completi, un compito che può richiedere facilmente alcune ore se non stiamo attraversando la nostra migliore fase creativa. Ora, forse questo non deve essere di nuovo un problema, dal momento che esiste un sito Web molto interessante che può fare riepiloghi in modo completamente automatico e in pochi secondi: si chiama Resoomer.

Come puoi vedere sullo schermo, è un sito abbastanza semplice che mostra proprio quello che vuoi, una casella in cui metti il ​​testo completo che hai e accanto ad essa un’altra casella per mostrare il risultato già in forma di riassunto. Questo sito è in grado di ridurre varie percentuali del testo originale, a seconda della sua lunghezza.

Il sito offre un testo di esempio, che puoi visualizzare cliccando sul pulsante in alto che indica “Esempio di testo“. In breve, si riduce al 33% di quello che era il testo originale.

Se a questo si aggiunge che il sito non ha un limite di caratteri, è la combinazione perfetta per

Una volta aggiunto il testo in questione, vi basterà cliccare sul pulsante rosso che indica “Resoomer” e poi attendere qualche secondo. Poi, quando il riepilogo è pronto, di seguito troverai diversi pulsanti per riscrivere, copiare, tradurre, scaricare come PDF o Doc, e infine uno che indica la parafrasi, che ti reindirizzerà al sito Web di Paraphraz.

Insomma, il sito è perfettamente funzionante, con risultati abbastanza completi e interessanti, e se ciò non bastasse con tutto ciò di cui vi stiamo parlando, il sito è completamente gratuito. Puoi usarlo dal tuo computer o cellulare (ha anche un’estensione per computer), quindi approfittane ogni volta che puoi con la certezza che otterrai un riepilogo completo di ciò che desideri.