Entra nel Guinness dei primati per aver risolto 3 cubi di Rubik facendo il giocoliere

Risolvere un cubo di Rubik non è un compito facile. Anche avendo tutta la nostra attenzione solo per risolvere il cubo. Per alcune persone, mettere in ordine tutti i quadrati una volta nella vita è sufficiente per entrare nel Guinness dei primati.

Anche se sembra una sfida quasi impossibile da risolvere, rimarrai sicuramente sorpreso di apprendere che questo giovane colombiano non solo è stato in grado di risolvere tre cubi contemporaneamente, ma è anche entrato nel Guinness dei primati giocando con loro. Una vera impresa per una persona di appena 19 anni.

Si è sempre detto che risolvere un cubo di Rubik non è questione di intelligenza, ma di perseveranza e, direttamente, di saperlo fare, ma in un certo modo bisogna avere un po’ di intelligenza per affrontarlo senza arrivare alla disperazione. E per ottenere un posto nel Guinness dei primati devi essere ancora più veloce, ovviamente.

Record del Guinness dei primati battuto in 30 secondi

Ángel Alvarado, un 19enne colombiano, non stava facendo questa cosa del cubo di Rubik per la prima volta. Si allena da molto tempo per riuscire a spingere al massimo i suoi limiti. Il record lo ha abbassato di 30 secondi dal suo record originale. La prima persona che ha pensato di fare questo record è stata Que Jianyu, una donna cinese di 13 anni che nel 2017 ha impiegato 5 minuti e 6,61 secondi per risolvere tre cubi di Rubik giocandoci contemporaneamente.

4 anni dopo Ángel Alvarado ha strappato la posizione alla ragazza con un tempo totale di 4 minuti e 52’43 secondi. Ciò ha significato una differenza di record da Guinness dei primati di oltre 30 secondi, un punteggio molto difficile da battere, anche se potrebbe essere possibile per lui.

Allenati ogni giorno con il cubo di Rubik

Il colombiano assicura che ogni giorno dedica 2 ore all’allenamento. Tutto è iniziato quando ha visto il Guinness dei primati realizzato da Que Jianyu, quindi ha deciso di provarlo. Ha iniziato in piccolo con un cubo e ne ha aggiunti altri fino a raggiungere 3.

Nei giorni prima di presentarsi per entrare nel Guinness dei primati, oltre alle due ore di allenamento risolvendo i cubi, aggiunge un’ora da giocoliere. Grazie a questo, puoi ottenere l’abilità di cui hai bisogno.

Lui stesso ha dichiarato che “non sono un genio né sono nato con alcun tipo di talento naturale, sono solo uno che non si è mai arreso”. Pertanto, è un ottimo esempio da seguire in termini di perseveranza e lavoro quotidiano, poiché senza questi sforzi non sarebbe mai entrato nel Guinness dei primati.