Dove vedere Real Madrid-PSG Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 21 italiane per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League.

Scontro tra titani: da una parte gli attachi di Messi, Mbappé, Neymar e dall’altra quelli di Asensio, Benzema, Vinicius J. Un Santiago Bernabeu caldissimo con 60mila spettatori, il massimo consentito dai lavori di restyling, sarà lo scenario della super sfida tra il Real Madrid e il Paris SG che deciderà chi passerà ai quarti di finale di Champions League.

Risultato apertissimo visto che 3 settimane fa, al Parco dei Principi, la squadra di Carlo Ancelotti è riuscita a contenere i danni di una delle peggiori partite della stagione: 1-0 finale firmato Mbappé all’ultimo momento e con Courtois che è riuscito a parare un calcio di rigore a Leo Messi. Di seguito le informazioni per vedere Real Madrid-PSG streaming gratis e diretta video tv.

Il Real Madrid è stato eliminato in nove degli ultimi 10 spareggi di UEFA Champions League dopo aver perso l’andata, l’unica eccezione è stata la qualificazione contro il Wolfsburg nei quarti di finale dell’edizione 2015-16.

⚽ Dove vedere Real Madrid-PSG Diretta invece di Rojadirecta TV



Real Madrid-PSG diretta in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Il Paris Saint-Germain ha vinto solo una delle ultime otto partite di UEFA Champions League fuori casa contro avversari spagnoli.

⚽ Real Madrid-PSG Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Real Madrid-PSG streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Karim Benzema ha segnato 12 gol nelle sue ultime 11 partite in casa in Champions League con il Real Madrid. In totale, il francese ha segnato 64 gol per la squadra spagnola nella competizione: meglio di lui solo Cristiano Ronaldo (105) e Raúl González Blanco (66).

Real Madrid-PSG Streaming Live: ultime notizie formazioni

Lionel Messi non ha segnato nei suoi ultimi 695 minuti disputati contro il Real Madrid in tutte le competizioni, L’argentino ha anche sbagliato un rigore nel match di andata, il suo 5° errore dal dischetto in

⚽ Le probabili formazioni di Real Madrid-PSG

Champions.è stato direttamente protagonista in 18 gol del PSG nelle ultime 13 partite di Champions League (13 gol e 5 assist).

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, E Militao, Nacho, Alaba; Modric, F Valverde, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius J. Allenatore: Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Marcelo, Vallejo, Lucas Vazquez, Ceballos, Isco, Camavinga, E Hazard, Jovic, Bale, Rodrygo, Mariano Diaz.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, N Mendes; Danilo P, Verratti, Paredes; Messi, Mbappé, Neymar. Allenatore: Pochettino. A disposizione in panchina: Navas, Letellier, Kehrer, Diallo, Dagba, I. Gueye, Wijnaldum, Dina Ebimbe, Michut, Simons, Di Maria, Icardi.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda). Guardalinee: Steegstra e De Vries. 4° Uomo: Lindhout. VAR: Van Boekel. Assistente VAR: Blom.

Dal suo debutto nella competizione nel settembre 2013, Neymar è il giocatore che ha fornito più assist in Champions League (27). Sei di questi hanno avuto come destinarario Kylian Mbappé.

Alternativa per vedere Online Real Madrid-PSG Streaming Gratis

Alternative per vedere Real Madrid-PSG non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

