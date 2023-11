Ultime Notizie » Come vedere Real Madrid Napoli Streaming » Real Madrid NAPOLI Streaming Gratis, dove vederla Oggi in Diretta TV

Dove vedere Real Madrid-Napoli Streaming Gratis. Il Napoli si prepara per una sfida difficile al Santiago Bernabeu casa del Real Madrid per la 5a giornata del Gruppo C della UEFA Champions League 2023-24. Appuntamento oggi mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 21 italiane.

Nonostante le numerose assenze nel team spagnolo, i partenopei sanno che sarà una partita complicata. Tuttavia, il Napoli ha la possibilità di qualificarsi anche con una sconfitta, a patto che il Braga perda contro l’Union Berlino. Il nuovo allenatore, Walter Mazzarri, è ottimista e considera questa partita come un importante test per la squadra. Carlo Ancelotti, che è stato l’allenatore del Napoli in passato, ha invece dichiarato di non avere rancore verso la sua ex squadra.

La classifica del raggruppamento al momento recita: Real Madrid 12 punti (già qualificato), Napoli 7, Braga 3, Union Berlino 1. Di seguito le informazioni per vedere la partita Real Madrid-Napoli in video streaming gratis e diretta live tv.

Real Madrid-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Ancelotti non potrà contare su alcuni giocatori titolari a causa di infortuni. Modric è indisponibile a causa di un sovraccarico muscolare, ma Lunin giocherà come portiere. Diaz e Joselu avranno l’opportunità di giocare, mentre Alaba e Nacho si giocheranno il posto. Mazzarri invece ha recuperato Meret e Osimhen, con Meret che sarà il portiere titolare e Osimhen che si giocherà il posto con Simeone. A causa dell’emergenza, Juan Jesus giocherà sulla sinistra.

⚽ Le probabili formazioni di Real Madrid-Napoli

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Nacho, Alaba, Fran Garcia; Valverde, Kroos, Ceballos; Brahim Diaz, Bellingham, Joselu. Allenatore: Ancelotti. A disposizione in panchina: Fran Gonzalez, Canizares, Carvajal, Rudiger, Mendy, Martin, Paz, Theo, Rodrygo, Gonzalo. Indisponibili: Guler, Camavinga, Courtois, Kepa, Militao, Modric, Tchouameni, Vinicius. Squalificati: nessuno. Diffidati: Camavinga.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione in panchina: Meret, Contini, Idasiak, Ostigard, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Lindstrom, Mario Rui, Olivera. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Letexier (Francia). Assistenti: Mugnier-Rahmouni. Quarto ufficiale: Stinat. Var: Brisard. Ass. Var: Van Boekel (Olanda).

Dove vedere Real Madrid-Napoli in TV

Real Madrid-Napoli diretta in esclusiva su Amazon Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

L’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, si prepara per la sua prima partita di Champions League dopo oltre 11 anni di assenza, segnando un record nella storia della competizione.

Telecronaca affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico dell’ex Milan Massimo Ambrosini.

Real Madrid-Napoli streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile con abbonamento annuali o mensili. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Se hai dato disdetta ricorda che la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Le squadre di Carlo Ancelotti hanno stabilito un nuovo record nella Champions League segnando in 43 partite casalinghe consecutive. Ancelotti non ha visto una sua squadra rimanere a secco di gol in casa dal 2011.

