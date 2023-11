Ultime Notizie » Calcio Serie A » Urbano Cairo (Torino): Al Calcio servono i Soldi delle Scommesse

CALCIO SERIE A – Urbano Cairo, 66enne presidente del Torino, ha offerto potenziali soluzioni per migliorare la situazione finanziaria del calcio italiano. Ha suggerito di coinvolgere le agenzie di scommesse come sponsor, ha sottolineato l’importanza di mantenere una Serie A a 20 squadre per garantire un maggior numero di partite trasmesse in diretta streaming e ha evidenziato la necessità di combattere la pirateria nel calcio.

“Anche in Inghilterra e in Spagna sono 20 squadre e questo permette di avere 380 partite, ossia altrettante occasioni per i broadcaster di trasmetterle. Riducendo il numero di partite ne risentirebbe il valore economico del prodotto”.

“La pirateria nel calcio va controllata: il pezzotto viene visto da 1.5 milioni di utenti. C’è una legge, va controllata meglio”.