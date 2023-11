Ultime Notizie » Benfica Inter » Mercoledì Champions: Real Madrid-Napoli e Benfica-Inter, dove vederle in Streaming e in TV

DIRETTA CALCIO – Mercoledì 29 Novembre continua la UEFA Champions League con le ultime partite della quinta giornata della fase a gironi stagione 2023-2024 (due al termine per questa fase). A scendere in campo ci saranno le due italiane Napoli e Inter, con due partite che si preannunciano spettacolari: Real Madrid-Napoli per il Gruppo C e Benfica-Inter per il Gruppo D. Di seguito tutti i dettagli delle due partite con info orari, classifiche e dove vederle in streaming gratis e diretta live tv.

Real Madrid-Napoli Streaming e tv, orario, classifica e precedenti

Il Napoli (con il nuovo allenatore Mazzarri) affronta la trasferta in casa del Real Madrid di Carlo Ancelotti da secondo in classifica del Gruppo C di Champions League con 7 punti: un ritardo di 5 punti dalla vetta, ormai incolmabile, e un vantaggio di 4 punti sulla terza, il Braga, che affronterà poi nell’ultima giornata. Se il Praga batte l’Union Berlino salirebbe a quota 6 e quindi al Napoli non basterebbe, matematicamente parlando, tornare al Maradona con un solo punto conquistato a Madrid: in Napoli-Praga del 12 dicembre i portoghesi avrebbero ancora la possibilità di qualificarsi, proprio a scapito dei napoletani.

L’ultima volta di Real Madrid-Napoli, in occasione della Champions League, è stato il 15 febbraio del 2017 con il risultato finale di 3-1 per i Blancos.



Con fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane si

Benfica-Inter in TV e Streaming: orario, classifica e precedenti

potrà vederee in esclusiva su. Questanon sarà visibile su Canale 5.

La trasferta dell’Inter in Portogallo, con la qualificazione matematicamente già conquistata, sarà interessante per la sfida a distanza con il Real Sociedad: le due squadre sono prime in classifica con 10 punti, e hanno a disposizione 6 punti per determinare quale delle due passerà agli ottavi di finale di Champions League da prima classificata.

L’ultima volta di Benfica-Inter è stato l’11 aprile del 2023 (in Champions League) con il risultato finale di 0-2 per i nerazzurri.

Con fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane si potrà vedere Benfica-Inter in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252) e INFINITY+. Nemmeno questa partita dell’Inter non viene trasmessa in diretta streaming in chiaro su Canale 5.