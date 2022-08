Ultime Notizie » Amazon Prime » Real Madrid vince la Supercoppa Europea 2022: 2-0 all’Eintracht Francoforte con Alaba e Benzema

DIRETTA CALCIO – Inizia nei migliori dei modi la nuova stagione del Real Madrid. La squadra di Carletto Ancelotti ha battuto la formazione tedesca dell’Eintracht Francoforte con il risultato di 2-0 aggiudicandosi così la Supercoppa Europea 2022. Ancelotti fa tris dopo le vittorie in Liga, Champions League e in Supercoppa di Spagna. Ottima comunque la prova dei tedeschi, privi della stella Kostic ad un passo dalla Juventus.

Per Carlo Ancelotti si tratta del 23mo trofeo vinto in carriera: con questa Supercoppa diventa anche il recordman di vittorie per quanto riguarda questo specifico trofeo (4). L’ex Milan deteneva già il primato di Champions League (4).

Il tabellino di Real Madrid-Eintracht risultato finale 2-0 (primo tempo 1-0)

Marcatori gol: 37′ Alaba (RM), 65′ Benzema (RM).

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore Ancelotti.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Lenz; Lindstrøm, Kamada; Borré. Allenatore Glasner.

Real Madrid-Eintracht, le probabili formazioni

Real Madrid-Eintracht, le probabili formazioni



si giocherà la sera di mercoledì 10 agosto 2022 presso l'Olympic Stadium di Helsinki con collegamento dalle ore 20:30 e calcio di inizio alle ore 21:00 italiane.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore Carlo Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Luis Lopez, Vallejo, Nacho, Rüdiger, Lucas Vazquez, Tchouaméni, Ceballos, Camavinga, Hazard, Asensio, Rodrygo. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, N’Dicka; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Kamada, Götze; Borré. Allenatore Glasner. A disposizione in panchina: Ramaj, Grahl, Smolcic, Chandler, Jakic, Hasebe, Hauge, Kamada, Lindstrom, Alidou, Kolo Muani, Alario. Indisponibili: Buta, Onguéné. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Oliver (Inghilterra). Guardalinee: Burt e Bennet (Inghilterra). Quarto uomo: Rumsas (Lituania). Var: Kwiatkowski (Polonia). Assistente VAR: Frankowski (Polonia) e Martins (Portogallo).

Dove vedere Real Madrid-Eintracht streaming gratis e diretta tv



Real Madrid-Eintracht in diretta tv sui canali digitali di Amazon Prime Video (link sito www.primevideo.com). In studio il trio composto da Giulia Mizzoni, Massimo Oddo e Alessandro Nesta, mentre in diretta dallo Stadio Olimpico di Helsinki ci saranno Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini alla telecronaca con Alessia Tarquinio collegata da bordocampo.

