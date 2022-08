Ultime Notizie » Diretta Tennis » Serena Williams annuncia il suo ritiro dal tennis

Serena Williams in un articolo pubblicato martedì sulla rivista Vogue: “Sono qui per dirti che mi sto allontanando dal tennis, verso altre cose che sono importanti per me”. “Non mi è mai piaciuta la parola pensione. Non mi sembra una parola moderna. Ho pensato a questo come a una transizione (…) Forse la parola migliore per descrivere quello che sto facendo è evoluzione“, ha detto la tennista statunitense, vincitrice di decine di titoli individuali in tornei del Grande Slam.

Dopo aver vinto lunedì un match al Canadian Masters 1000, la sua prima vittoria dalla sua partecipazione al Roland Garros 2021, la leggenda del tennis ha confermato che a fine mese giocherà lo US Open, che diventerà il torneo che segnerà la fine della sua carriera di successo.

Cosa farà Serena Williams dopo aver lasciato il tennis

Serena Williams ha parlato sui social media dei suoi sentimenti riguardo alla sua determinazione,

rivelando che dopo il suo ritiro si concentrerà sull’e dedicherà più tempo alla sua spiritualità per “scoprire finalmente una Serena diversa”.

“Arriva un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di cambiare direzione. Quel momento è sempre difficile in cui ami qualcosa così tanto. Mio Dio, mi piace il tennis, ma ora è iniziato il conto alla rovescia”, ha scritto l’atleta pluripremiata sottolineando che ha intenzione di assaporare le settimane che ha lasciato sul campo.

La carriera di Serena Williams in breve

Serena, che compirà 41 anni a settembre, ha 23 titoli del Grande Slam, uno in meno dell’australiana Margaret Court, l’unica donna ad aver vinto 24 titoli in singolare. Inoltre, è la prima tra le donne, e la seconda in assoluto, delle tenniste con il maggior numero di vittorie in partite individuali di tutti i tempi, con 365. Il suo primo torneo importante è stato nel 1999 e il più recente è stato nel 2017, sconfiggendo sua sorella Venus in finale. La rivista Forbes stima che la giovane Williams abbia guadagnato 94 milioni di dollari durante la sua carriera professionale, il doppio di qualsiasi altra atleta.