Ultime Notizie » Barcellona » Real Madrid-Barcellona Streaming Live: dove vedere El Clasico di Copa del Rey

REAL MADRID BARCELLONA Streaming. Ancora un altro “El Clasico” Real Madrid Barcellona con diretta tv live streaming sui canali digitali tra le due reginette del calcio spagnolo e mondiale. Questa sera alle ore 21 italiane si affrontano nell’andata della semifinale di Coppa del Re. In campionato il Barcellona è in testa alla classifica con 59 punti dopo 23 partite, i Blancos sono secondi con 52 punti. Al Bernabeu la formazione di Carlo Ancelotti (neo campione del mondo per club) si presenta in ottima forma con la vittoria per 5-2 in casa del Liverpool in Champions League e il pareggio casalingo in Liga nel Derby contro l’Atletico. Periodo negativo per Il Barcellona che arriva da due sconfitte consecutive: dopo la sconfitta per 2-1 in casa del Manchester United in Europa League e arrivata anche quella in campionato in casa dell’Almeria (1-0). Andiamo a scoprire le probabili formazioni e le informazioni per vedere Real Madrid Barcellona streaming e diretta tv.

Real Madrid-Barcellona Streaming Live, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Junior.

Allenatore Carlo Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Kessie, Busquets, De Jong; Raphinha, Ferran Torres, Gavi. Allenatore Xavi.

Dove vedere Real Madrid-Barcellona in tv e in streaming

La gara d’andata delle semifinali di Copa del Rey tra Real Madrid e Barcellona si giocherà giovedì 2 marzo alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu. L’incontro sarà visibile in esclusiva e gratis su Telelombardia (canale 10 del digitale terrestre). Inoltre, la gara sarà trasmessa anche in streaming sul sito ufficiale di Telelombardia.

In ogni caso, oltre a Rojadirecta Online, cercando su Yahoo! Bing o Google la parola chiave “Real Madrid Barcellona Streaming Gratis“, i motori di ricerca vi mostreranno tutti i risultati con i siti web online dove vedere la partita gratis online, come ad esempio Pluto TV.

Ultima possibilità per vedere Real Madrid Barcellona in diretta streaming è attraverso qualche sito internet che permette di vedere i canali italiani dall’estero. Ricerca anche questa facilmente ottenibile cercando su Google.