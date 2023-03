Ultime Notizie » Arabia Saudita » Niente Mondiali Dubai per il Cavallo Rich Strike, correrà il Kentucky Club Classic

I proprietari del cavallo Rich Strike, sorprendente vincitore del Kentucky Derby 2022 a Churchill Downs, con il fantino venezuelano Sonny León, hanno cambiato i loro piani e ora l’obiettivo sarebbe quello di iscriverlo al Kentucky Club Classic, in programma il 26 maggio.

Inizialmente i suoi parenti avevano programmato di iscriverlo ai Mondiali di Dubai, a marzo, in Arabia Saudita, ma hanno preferito puntare alla gara di quello stesso mese su un autodromo dove ha già dato il meglio di sé.

L’informazione è stata pubblicata sull’account Twitter del portale Agents305 e apprezziamo quanto segue: “Rich Strike non si recherà ai Mondiali di Dubai, come confermato lunedì dal suo proprietario Rick Dawson“.

Rich Strike è un cavallo acetosa di quattro anni, figlio di Keen Ice in Gold Strike, per Smart Strike, con due primi in 13 partenze, che è arrivato quarto nella Breeders’ Cup Classic e non è entrato in prove pubbliche dal 22 novembre 2022, quando è arrivato sesto nel Proxy Clarck Stakes, corsa a Churchill Downs.

I piani per portarlo alla Coppa del Mondo a Dubai sono falliti perché i piani di viaggio non erano i migliori per il cavallo che ha avuto le sue migliori prestazioni al Kentucky e come si svolgeranno le gare nel corso del mese.