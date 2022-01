Registrano un potente bagliore sparato dal Sole (VIDEO)

La NASA ha pubblicato questo venerdì impressionanti immagini di un potente bagliore lanciato dal Sole (brillamento solare). L’esplosione di energia, che appare come un brillante lampo di luce nella regione in alto a destra della nostra stella, è stata classificata come livello M5.5 o livello medio e ha raggiunto il picco alle 06:01 (GMT) del 20 dicembre gennaio 2022. Il Solar Dynamics Observatory della NASA, che monitora costantemente l’attività solare grazie al telescopio spaziale del progetto, ha catturato un’immagine dell’evento.

Secondo una dichiarazione rilasciata dall’agenzia spaziale statunitense, “i bagliori solari e le eruzioni solari possono influenzare le comunicazioni radio, le reti elettriche, i segnali di navigazione e comportare rischi per i veicoli spaziali e gli astronauti”.

The Sun emitted a significant solar flare early this morning, peaking at 1:01 a.m. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as M5.5.https://t.co/9RsMR5suI3 pic.twitter.com/zK9mADK47H

