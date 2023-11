Ultime Notizie » Derby d'Italia » Juventus-Inter: Fallo Darmian su Chiesa prima del pareggio? E’ polemica VAR

DIRETTA JUVE-INTER – Nel primo tempo del grande match di campionato tra Juve e Inter, il punteggio si è concluso con un pareggio 1-1. Vlahovic ha segnato il primo gol della partita per la Juventus, mentre Lautaro ha pareggiato per l’Inter su assist di Thuram. Tuttavia, l’azione del pareggio interista è stata compromessa da un intervento controverso di Darmian su Chiesa. Darmian ha abbattuto Chiesa dopo essere stato superato, ma l’arbitro non ha fischiato il fallo.

Juve-Inter, la moviola chiarisce ogni dubbio

Le riprese televisive hanno mostrato che non c’è stato un colpo in faccia, ma l’intervento scorretto rimane comunque. Nonostante ciò, l’Inter è riuscita a segnare il gol del pareggio sfruttando lo sbilanciamento della Juve. L’intervento di Darmian su Chiesa avrebbe dovuto richiamare l’attenzione del VAR, che avrebbe dovuto chiamare l’arbitro principale per l’errore nell’aver ignorato il fallo.

L’intervento di Darmian sembra irregolare indipendentemente dal contatto in faccia, poiché Chiesa lo ha superato nettamente e Darmian si è lanciato su di lui per fermarlo.

Gli audio degli arbitri che saranno resi pubblici prossimamente: forniranno maggior chiarezza sulla decisione presa durante la partita tra Juve e Inter riguardante il gol di Lautaro. Inoltre, viene ricordato un episodio simile avvenuto in una partita precedente tra Juve e Verona riguardante un gol annullato a Kean proprio dal VAR e con estremo ritardo.

L’intervento di Darmian ha portato alla mente questo avvenimento con conseguente forte protesta dei tifosi bianconeri nei social network.