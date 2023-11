Ultime Notizie » Derby d'Italia » Juventus-Inter 1-1: risultato che non cambia la vetta della Classifica di Serie A

DIRETTA JUVE – Senza vincitori il Derby d’Italia giocatosi tra Juventus e Inter all’Allianz Stadium di Torino in occasione della 13esima giornata di Serie A 2023-2024. Un risultato di 1-1 che mantiene la squadra di Inzaghi in testa con un vantaggio di due punti sui bianconeri. All’inizio della partita, ci sono state opportunità per Thuram e Chiesa, ma è stato Dusan Vlahovic a sbloccare il punteggio su un assist di Chiesa. Tuttavia, il pareggio è stato immediato grazie a Lautaro Martinez, servito perfettamente da Thuram. Nel secondo tempo, il ritmo è stato lento e ci sono state poche occasioni da gol.

Juventus-Inter risultato esatto finale 1-1 (primo tempo 1-1)

Entrambe le squadre, Inter e Juve, rimangono imbattute da due mesi. La settimana prossima, dopo le partite europee, si gioca

Marcatori Gol: 27′ Vlahovic (J), 33′ Lautaro (I).

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia (61′ Locatelli), Rabiot, Kostic (89′ Alex Sandro); Vlahovic (80′ Kean), Chiesa (80′ Milik). Allenatore Max Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries (70′ Cuadrado), Barella (88′ Frattesi), Calhanoglu (83′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (70′ Carlos Augusto); Thuram (88′ Arnautovic), Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: Guida. Ammoniti: Cambiaso (J), Cuadrado (I), Kostic (J).