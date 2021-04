Ultime Notizie » Come vedere PSG Bayern Monaco Streaming » PSG-Bayern Monaco Streaming TV gratis su Canale 5

PSG Bayern Monaco Streaming Gratis e Diretta TV in chiaro. Dopo lo spettacolare 2-3 dell’Allianz Arena dello scorso mercoledì, PSG e Bayern Monaco si trovano di fronte nella gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2020/21, che deciderà la qualificazione. Il PSG è stata la prima squadra a battere il Bayern Monaco di Hansi Flick in 17 partite di UEFA Champions League. Di seguito le formazioni e dove vedere PSG Bayern Monaco streaming e tv.

⚽ Queste le probabili formazioni di PSG Bayern

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Danilo Pereira, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar. Allenatore Pochettino.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Musiala; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting. Allenatore Flick.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia).

Mbappé ha segnato otto gol in otto presenze con il PSG in UEFA Champions League in questa stagione e potrebbe stabilire un nuovo record di gol per un giocatore francese in una singola campagna di UEFA Champions League, battendo David Trezeguet nel 2001-02 e Wissam Ben Yedder nel 2017-18 (entrambi con otto).

PSG Bayern Diretta: Canale TV e dove vederla

PSG Bayern in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Fischio d’inizio alle ore 21 italiane di oggi martedì 13 aprile 2021: si gioca allo stadio Parco dei Principi di Parigi (Francia).

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere PSG Bayern Streaming Gratis invece di Rojadirecta

La sfida sarà visibile anche sulle reti Mediaset con la

PSG Bayern in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Essendo il match in chiaro su Canale 5, sarà disponibile il live streaming gratuito su Mediaset Play.

PSG Bayern non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.