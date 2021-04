Ultime Notizie » Chelsea Porto » Chelsea-Porto Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Chelsea Porto Streaming Gratis e Diretta TV in chiaro. Il Chelsea di Thomas Tuchel e il Porto di Sergio Conceiçao si affrontano a Siviglia nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Gli inglesi hanno vinto la sfida di andata imponendosi 2-0 sui lusitani grazie alle reti di Mount e Chilwell. Il Chelsea è imbattuto in UCL in questa stagione (con 7 vittorie e 2 pareggi in 9 partite giocate) e potrebbe diventare la prima squadra inglese a rimanere imbattuta nelle prime 10 partite dal Liverpool nel 2017/18 (11 partite). Di seguito le formazioni e dove vedere Chelsea Porto streaming e tv.

⚽ Queste le probabili formazioni di Chelsea Porto

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Havertz; Werner. Allenatore Thomas Tuchel.

Porto (4-4-2): Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu Sanusi; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Corona; Taremi, Marega. Allenatore Conceicao.

Arbitro: Clément Turpin (Francia).

I gol di Ben Chilwell e Mason Mount nella partita di andata hanno visto due diversi giocatori inglesi segnare per il Chelsea nella stessa partita di Champions League per la prima volta da marzo 2012 in poi. Per quanto riguarda il Porto, Moussa Marega ha visto entrambi i suoi gol in Champions League finora arrivare nei primi cinque minuti di entrambi i tempi.

Thomas Tuchel ha visto tutte e cinque le sue partite precedenti di ritorno di Champions League terminare con un margine di almeno 2 gol (3 vittorie, 2 sconfitte). Sérgio Oliveira ha segnato cinque gol in UEFA Champions League con l’FC Porto in questa stagione, il massimo in una stagione da un giocatore portoghese per un club portoghese, insieme a Nuno Gomes nel 1998-99 con il Benfica.

Chelsea Porto Diretta: Canale TV e dove vederla

Chelsea Porto in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Fischio d’inizio alle ore 21 italiane di oggi martedì 13 aprile 2021: si gioca allo Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla, Spagna).

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia. La sfida non sarà visibile anche sulle reti Mediaset con la diretta in chiaro di Canale 5.

Il Porto ha vinto solo una delle 20 partite della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League in trasferta ed era contro il Deportivo de La Coruña nelle semifinali della stagione 2003-04.

Dove vedere Chelsea Porto Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Chelsea Porto in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Essendo il match non in chiaro su Canale 5, non sarà disponibile nemmeno il live streaming gratuito su Mediaset Play.

Chelsea Porto non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.