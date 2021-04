Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Chelsea-Porto Streaming PSG-Bayern Gratis, dove vederle Stasera. Oggi Cremonese-Empoli

Dove vedere le partite di calcio in tv: PSG-Bayern, Chelsea-Porto e tutte le altre di oggi martedì 13 aprile 2021. E Rojadirecta TV? E TarjetaRojaOnline Gratis? Te lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming gratis e diretta live tv.

16:00 Cremonese-Empoli (Serie B) – Diretta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Diretta PSG-Bayern (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro Canale 5

Dopo lo spettacolare 2-3 dell’Allianz Arena dello scorso mercoledì, PSG e Bayern Monaco si trovano di fronte nella gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2020/21, che deciderà la qualificazione. Il PSG è stata la prima squadra a battere il Bayern Monaco di Hansi Flick in 17 partite di UEFA Champions League.

Diretta PSG Bayern con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su Canale 5 e Mediaset Play.

21:00 Diretta Chelsea-Porto (Champions League) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

Il Chelsea di Thomas Tuchel e il Porto di Sergio Conceiçao si affrontano a Siviglia nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Gli inglesi hanno vinto la sfida di andata imponendosi 2-0 sui lusitani grazie alle reti di Mount e Chilwell. Il Chelsea è imbattuto in UCL in questa stagione (9pg 7v 2p) e potrebbe diventare la prima squadra inglese a rimanere imbattuta nelle prime 10 partite dal Liverpool nel 2017/18 (11 partite).

Diretta Chelsea Porto con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno su Mediaset Play.

Domani 14 aprile si giocheranno 21:00 Liverpool-Real Madrid e Borussia Dortmund-Manchester City, le ultime due partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.