Ultime Notizie » Barcellona » PSG BARCELLONA Streaming TV, dove vederla in Diretta

PSG Barcellona Streaming Gratis e Diretta TV – Il Paris Saint-Germain ospiterà il Barcellona oggi mercoledì 10 marzo alle ore 21:00 italiane per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Si parte dal risultato dell’andata: una incredibile Barcellona-Paris SG terminata con il punteggio di 1-4 per i francesi. C’era Kylian Mbappé in campo. Il giovane attaccante del Paris ha segnato una tripletta nel 4-1 in rimonta sul Barça, permettendo alla sua squadra di mettere un piede e mezzo nei quarti di finale. Andiamo a scoprire dove vedere PSG Barcellona streaming e tv.

PSG Barcellona Diretta: Canale TV e dove vederla

PSG Barcellona in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming su Mediaset Play. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere PSG Barcellona Streaming Gratis invece di Rojadirecta

PSG Barcellona in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

PSG Barcellona non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

PSG Barcellona Streaming Live: ultime notizie formazioni



Mauricio Pochettino, allenatore Paris: “La cosa più importante nel calcio è essere ottimisti e trasmettere agli altri ottimismo. Dovremo essere totalmente concentrati sulla gara, ancor più che a Barcellona. Dovremo attaccare e vincere la partita. L’abbiamo preparata in questo modo ed è quello che ci siamo detti tra di noi”.

Ronald Koeman, allenatore Barcellona: “Finché c’è vita c’è speranza. Dipende da come iniziamo e dall’energia che ci mettiamo per complicargli la vita. Tutto dipende da quanto saremo efficienti. Loro lo sono stati molto all’andata, ma noi siamo una squadra che crea sempre opportunità. Se siamo efficienti al massimo, niente è impossibile”.

⚽ Eco le probabili formazioni di PSG Barcellona



PSG (4-3-3): Jesus Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Verratti, Gueye; Di Maria, Icardi, Mbappé. Allenatore Mauricio Pochettino.

BARCELLONA (3-4-1-2): Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti; Dest, Busquets, F. De Jong, Jordi Alba; Pedri; Messi, Dembele. Allenatore Ronald Koeman.

I parigini hanno affrontato 11 volte il PSG in Champions League, con un bilancio di 4 successi per parte e 3 pareggi. Nel weekend il PSG ha battuto 3-0 in Coppa di Francia il Brest, mentre i blaugrana hanno vinto 2-0 fuoricasa a Pamplona nel match della Liga contro l’Osasuna. Il brasiliano Neymar è il miglior marcatore dei francesi con 6 goal all’attivo nel torneo, mentre Lionel Messi è il giocatore più prolifico dei catalani con 4 reti in questa edizione della Champions.