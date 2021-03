Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: PSG-Barcellona Streaming Liverpool-Lipsia Gratis, dove vederle Oggi. Domani Manchester United-Milan

Dove vedere le partite di calcio in tv: PSG-Barcellona, Liverpool-Lipsia, Atletico Madrid-Athletic e tutte le partite di oggi mercoledì 10 marzo 2021. E Rojadirecta TV? Te lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming gratis e diretta live tv.

10:00 Empoli-Cagliari (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

11:00 Lazio-Genoa (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:00 Atalanta-Ascoli (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

13:00 Bologna-Inter (Campionato Primavera) – Inter Tv (Visibile su DAZN) e Sportitalia

15:00 Milan-Roma (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:00 Pro Sesto-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Cesena-Perugia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Sport Primafila (Canale 251 Satellite)

15:00 Imolese-Fano (Serie C) – Eleven Sports

17:00 Sassuolo-Spal (Campionato Primavera) – Sportitalia

18:30 Arminia B-Werder (Bundesliga) – Sky Sport Football

19:00 Diretta Atletico Madrid-Athletic Streaming (Liga) – DAZN

Atletico Madrid-Athletic si affrontano per la 18a giornata della Liga spagnola. Luis Suárez dell’Atlético Madrid ha concluso lo scorso fine settimana come uno degli unici quattro giocatori ad aver segnato il primo gol della sua squadra in sette occasioni in questa stagione de LaLiga. Nel frattempo, Álex Berenguer ha segnato in tre delle sue ultime quattro presenze nella Liga, incluso il primo gol dell’Athletic Bilbao in due occasioni. L’Atlético Madrid ha vinto nove delle ultime dieci partite casalinghe ufficiali contro l’Athletic Bilbao (1 pareggio) ed ha visto un margine di almeno 2 gol in cinque di quelle nove vittorie.

Diretta Atletico Madrid-Athletic con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

19:00 Marsiglia-Rennes (Ligue 1) – DAZN

19:00 Manchester City-Southampton (Premier League) – Sky Sport Arena

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Diretta PSG-Barcellona Streaming (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

PSG-Barcellona, ritorno degli ottavi di finale di Champions League: si parte dal 4-1 dell’andata. Kylian Mbappé ha dominato all’andata, realizzando una tripletta (inclusa una doppietta dopo il 60°); il margine medio di vittoria del PSG nelle partite di UCL in cui ha segnato un gol decisivo è di 3,50 gol. Il suo connazionale Ousmane Dembélé ha aperto le marcature nell’ultima vittoria in trasferta di UCL del Barcellona contro una squadra di uno dei primi cinque campionati europei.

Il Barcellona ha segnato in media 1,20 gol a partita dopo il 60° nelle ultime cinque vittorie di UCL.

Diretta PSG Barcellona con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Diretta Liverpool-Lipsia Streaming (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

Liverpool-Lipsia, ritorno degli ottavi di finale di Champions League: si parte dal 2-0 dell’andata. Sadio Mané ha fatto gol per il Liverpool nella gara di andata, ed ha segnato i suoi ultimi tre gol ufficiali tra il 55° ed il 70° minuto. Allo stesso modo, Yussuf Poulsen dell’RB Leipzig ha segnato i suoi ultimi sei gol ufficiali tra il 55° e l’80° minuto di gioco. Tutte e tre le ultime partite ufficiali del Liverpool hanno visto un gol tra il 40° ed il 50° minuto di gioco.

Diretta Liverpool-Lipsia con i canali digitali di Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.