Ultime Notizie » Avvistamenti UFO » Programma Segreto UFO: idea USA di bombardare la Luna

Rapporti appena rilasciati rivelano che il programma segreto UFO del governo degli Stati Uniti potrebbe aver preso in considerazione l’idea di bombardare la luna.

L’ormai defunto Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) del governo degli Stati Uniti ha speso milioni di dollari dei contribuenti per ricercare tecnologie sperimentali bizzarre come mantelli dell’invisibilità, dispositivi antigravitazionali, wormhole attraversabili e una proposta per scavare nella luna con esplosivi nucleari, secondo decine di documenti ottenuti da Vice.com.

I documenti, che includono quasi 1.600 pagine di rapporti, proposte, contratti e note di riunione, rivelano alcune delle strane priorità dell’AATIP, un programma segreto del Dipartimento della Difesa che si è svolto dal 2007 al 2012, ma è diventato noto al pubblico solo nel 2017, quando l’ex direttore del programma si è dimesso dal Pentagono.

Quell’anno, AATIP divenne sinonimo di UFO, grazie a diversi video ormai famigerati di un aereo non identificato che si muoveva in modi apparentemente impossibili che l’ex regista Luis Elizondo fece trapelare alla stampa dopo le sue dimissioni.

Ma i nuovi documenti suggeriscono che l’AATIP non si limitasse a indagare sugli incontri segnalati con gli UFO. L’intera cache di 51 documenti, ottenuti da Vice tramite una richiesta del Freedom of Information Act (FOIA) presentata quattro anni fa, può essere letta qui.

Forse i documenti più intriganti tra i documenti sono le diverse dozzine di documenti di riferimento dell’intelligence della difesa (DIRD), che discutono della fattibilità di varie “tecnologie avanzate”. Questa raccolta include rapporti su:

“wormhole attraversabili, stargate ed energia negativa”,

“comunicazioni di onde gravitazionali ad alta frequenza”,

“trasmissione di curvatura, energia oscura e manipolazione di dimensioni extra”

e molti altri argomenti che sembreranno familiari ai fan della fantascienza.

Molti dei rapporti sottolineano l’impraticabilità dell’implementazione di tecnologie avanzate. Nel rapporto DIRD sull’occultamento dell’invisibilità, ad esempio, gli autori (i cui nomi sono stati oscurati in tutti i rapporti) scrivono che “i dispositivi di occultamento perfetti sono impossibili perché richiedono materiali in cui la velocità della luce si avvicina all’infinito”.

Aprire un tunnel attraverso la crosta lunare e il mantello usando esplosivi termonucleari

Tuttavia, i dispositivi di occultamento che rendono gli oggetti invisibili ai sensori a microonde, come radar e rilevatori di movimento, sono “sicuramente alla portata della tecnologia attuale”, hanno scritto gli autori del rapporto.

Altri rapporti non evitano proposte audaci, a volte stravaganti, per la realizzazione di tecnologie avanzate. In un rapporto sulla “propulsione di massa negativa”, gli autori propongono un piano per cercare metalli estremamente leggeri al centro della luna che potrebbero essere “100.000 volte più leggeri dell’acciaio, ma ancora [hanno] la forza dell’acciaio”. Per raggiungere il centro della luna, gli autori suggeriscono di aprire un tunnel attraverso la crosta lunare e il mantello usando esplosivi termonucleari.

Naturalmente, gli Stati Uniti non hanno bombardato la luna e non mostrano alcuna intenzione immediata di farlo… Le imminenti missioni Artemis della NASA prevedono di riportare gli esseri umani sulla luna per la prima volta dall’era Apollo, con l’obiettivo finale di stabilire una presenza umana sostenibile lì. Far tintinnare la luna con esplosioni nucleari si rivelerebbe probabilmente contrario a questa missione.

Non è chiaro se questi documenti DIRD abbiano mai portato a investimenti a lungo termine in tecnologie avanzate. Secondo Vice, gran parte dell’agenda dell’AATIP si basava sulla ricerca a contratto di una società privata chiamata Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS). La società – gestita da Robert Bigelow, un amico personale del defunto senatore Harry Reid, che era responsabile della creazione di AATIP – si è aggiudicata un contratto da 10 milioni di dollari per il loro primo anno di ricerca per il programma, ha riferito Vice.

Incontri UFO catalogati dall’AATIP

Questo ultimo dump di documenti FOIA arriva appena tre settimane dopo che il tabloid britannico The Sun ha ottenuto più di 1.500 pagine di documenti relativi a presunti incontri UFO catalogati dall’AATIP. Tra i documenti c’era un rapporto sui presunti effetti biologici degli incontri con gli UFO sugli esseri umani. Il rapporto elencava paralisi, “rapimento apparente” e “gravidanza non spiegata” come effetti collaterali riportati di presunti incontri con UFO.