NASA sceglie SpaceX di Elon Musk per Missione Luna

La NASA degli Stati Uniti ha annunciato di aver assegnato a SpaceX di Elon Musk un contratto per 2,89 miliardi di dollari per riportare gli astronauti sulla Luna nel 2024, considerando che la compagnia “ha tutto ciò di cui hanno bisogno” per le loro missioni lunari.

La NASA ha specificato in una conferenza stampa di aver scelto quello che meglio si adattava alle esigenze del programma Artemis, la sua strategia lunare, il budget del governo federale e la sicurezza dell’atterraggio.

Una vittoria di Elon Musk su Bezos

Il contratto per il cosiddetto Human Landing System (HLS) del Programma Artemis aspirava anche a Blue Origin, la compagnia aerospaziale di Jeff Bezos, presidente di Amazon e considerato l’uomo più ricco del mondo. Il contratto HLS prevede un lancio e un atterraggio lunare “già nel 2024”.

L’offerta di Elon Musk, fondatore di SpaceX, ha quindi superato quella di Dynetics e anche quella di Bezos, che aveva collaborato con Lockheed Martin Corp, Northrop Grumman Corp e Draper. La compagnia di Musk sarà quindi incaricata di continuare lo sviluppo del primo lander umano commerciale che porterà in sicurezza i prossimi due astronauti americani sulla superficie lunare. Almeno uno di quegli astronauti entrerà nella storia come la prima donna sulla Luna.

Il razzo Space Launch System dell’agenzia lancerà un totale di quattro astronauti a bordo della navicella spaziale Orion per il suo viaggio di più giorni verso l’orbita lunare.

Lì, due di loro si recheranno all’HLS di SpaceX per l’ultima tappa del loro viaggio verso la superficie della Luna. Dopo circa una settimana di esplorazione, saliranno a bordo del lander per il loro breve viaggio di ritorno in orbita, dove torneranno su Orion prima di raggiungere la Terra.

Kathy Lueders, capo delle missioni con equipaggio della NASA:

“Questo passaggio critico pone l’umanità sulla strada per un’esplorazione lunare sostenibile e tiene gli occhi sulle missioni più lontane nel sistema solare, compreso Marte“.

A differenza dello sbarco sulla luna dell’Apollo, più di 50 anni fa, la NASA si sta preparando per una presenza a lungo termine su questo satellite della Terra. Questa presenza consentirà alle persone di raggiungere Marte con l’aiuto del settore privato. “Durante il programma Apollo, abbiamo dimostrato che è possibile fare ciò che sembra impossibile: portare gli esseri umani sulla luna“, ha detto Lisa Watson-Morgan, responsabile del programma HLS presso il Marshall Space Flight Center della NASA a Huntsville, in Alabama.

Watson-Morgan ha aggiunto che – grazie al nuovo approccio collaborativo – “faremo tornare ancora una volta gli astronauti americani sulla superficie della Luna: questa volta per esplorare nuove aree per periodi di tempo più lunghi”.