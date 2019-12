Scomparse spontanee? Errori di Matrix [VIDEO].

E’ da anni che ascoltiamo storie di persone che hanno visto gli altri sparire davanti ai loro occhi, senza spiegazioni. Svaniscono, semplicemente.

Le sparizioni spontanee di persone non sono una novità. Tuttavia, ci sono alcuni che ci hanno lasciato storie abbastanza enigmatiche che non hanno una spiegazione logica. E non stiamo semplicemente parlando di parenti che sono andati in viaggio e non sono tornati più a casa. Quei casi, pur essendo ugualmente sfortunati, potrebbero avere una spiegazione coerente.

Parliamo di persone che semplicemente scompaiono in mezzo alla strada, mentre camminano insieme agli altri. Le persone che svaniscono solo di fronte a una o centinaia di testimoni. E questa non è una leggenda urbana. Ci sono persino esperti che studiano le sparizioni spontanee come fenomeno, senza essere in grado di ottenere una sola risposta.

Testimonianze di sparizioni spontanee

Attualmente possiamo leggere su Internet testimonianze di persone che hanno assistito a questi misteriosi eventi. Storie come quella dell’utente “Campbell soup22” del social network Reddit. Campbell ci dice come, mentre stava andando a lavorare in macchina, si fermò a un semaforo situato a un incrocio a 4 vie. Davanti a lui c’era un’altra macchina, una scuola elementare e alla sua destra, un bambino che aspettava la luce verde per attraversasse la strada. Dice che il bambino ha attraversato la strada, ma quando ha raggiunto all’altro lato, è tornato indietro. In questo momento si concentrò sul bambino a causa della curiosità, ma quando passò dietro l’altra macchina, semplicemente scomparve.

Un altro utente Reddit con lo pseudonimo di “Andrixot“, che menziona il fatto che nonostante sia canadese, vive oggi in Serbia, ci racconta un altro aneddoto molto strano. Mentre passeggiava con il suo cane, in pieno giorno, trovò una vecchia signora che camminava per strada nella sua stessa direzione. La signora indossava un vecchio vestito marrone, i suoi capelli erano neri e si aiutava con un bastone da passeggio. Sebbene la signora stesse camminando lentamente a causa della sua età, l’utente dice che, da un momento all’altro, è scomparsa… La cercò in diverse direzioni, senza trovarla più.

Una delle testimonianze più strane è, senza dubbio, quella che ci dice “Laur-Ent“, altro utente Reddit.

Fenomeno incredibile

Un evento che l’ha portata a ricordare un altro simile della sua. Comincia la storia raccontando che un giorno, mentre era in un ristorante, guardò distrattamente attraverso le finestre quando notò una ragazza di un’età simile alla sua, vestita con un maglione beige e i suoi capelli biondi e mossi. Fissò la ragazza nei suoi occhi, dato che aveva un blu piuttosto insolito e ammette che era piuttosto attraente. Tuttavia, quando passò dietro un avviso stradale, la donna scomparve. La cosa strana è che, con, un altro paio di persone hanno visto attraverso la finestra la stessa scena della sparizione della ragazza.

Questo fenomeno lo ha portato a ricordare un altro caso di sparizione che ha vissuto nella sua infanzia. Quando aveva 8 anni, lei e la sua famiglia tornarono a casa di notte. Ad un certo punto un uomo è scomparso quando ha superato uno dei lampioni. La ragazza commenta che, come con la donna che ha visto dal ristorante, il lampione non era così alto, quindi avrebbero dovuto vederlo passare dall’altra parte.

È davvero complicato spiegare questi eventi, molto di più quando più di una persona ne è testimone, come nel caso precedente. Potremmo parlare di un portale dimensionale o di un buco spazio-tempo? C’è persino chi sostiene che si tratti di errori di Matrix… Guarda questo video e poi viene a commentare l’articolo nella nostra pagina Facebook Spazio UFO.