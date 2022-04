Ultime Notizie » Anand Abhigya » Cosa succederà il 13 Aprile: Bambino Profeta avverte il Mondo

Anand Abhigya è conosciuto come un giovane profeta indiano, avendo predetto ripetutamente con precisione gli eventi mondiali grazie alle sue capacità astrologiche. Di recente, questo 16enne ha pubblicato un video sulla sua pagina YouTube per ricordare alle persone di fare attenzione nel prossimo futuro.

Nel suo video, Abhigya ha affermato che il conflitto tra Russia e Ucraina non ha colpito gravemente solo la popolazione, ma anche il mondo intero. Le ostilità che stanno accadendo oggi in Ucraina possono succedere anche a qualsiasi altro Paese domani, se non si presta attenzione può esserci una guerra su scala mondiale, anche con il rischio di scatenare una terza guerra mondiale.

Il giovane indiano ha sottolineato che in futuro ci sono 3 problemi più gravi che il mondo dovrà affrontare: lo scoppio dell’epidemia, i problemi geopolitici e la crisi energetica. Ciò influenzerà ogni paese, ogni persona nel mondo. Pertanto, ha anche lanciato 5 avvertimenti alle persone sulla situazione politica, sociale e di vita nel tempo a venire.

5 Avvertimenti di Anand Abhigya al Mondo

1) In primo luogo, Abhigya ha affermato che le persone dovrebbero fare attenzione al deterioramento della geopolitica, caratterizzato dal conflitto tra Russia e Ucraina e dallo scoppio della crisi alimentare in altre regioni legate all’Ucraina.

2) In secondo luogo, fai attenzione all’inflazione, alla crisi energetica, all’aumento dei prezzi del petrolio e ad altri problemi correlati.

3) In terzo luogo, il 13 aprile 2022, le persone dovrebbero prestare attenzione agli investimenti e ai consumi, limitare gli acquisti ed evitare di acquistare cose non necessarie.

4) In quarto luogo, consiglia alle persone di fare attenzione con il movimento della mappa della ricchezza.

5) Infine, prestino attenzione agli effetti negativi del fenomeno Kala Sarpa Yoga e della congiunzione di Marte con Saturno.

“Secondo l’astrologia vedica, il Kala Sarpa Yoga è uno Yoga infausto nell’oroscopo della nascita di una persona. Quindi è anche conosciuto come Kala Sarpa Dosha. Kala Sarpa Yoga si forma quando tutti i pianeti sono posizionati tra Rahu e Ketu in Janma Kundali. In tale Kundali ogni cinque case consecutive sono sempre vuote”.

Vale la pena notare che il Center for Global Development, un think tank americano, ha dimostrato che il conflitto tra Russia e Ucraina provocherà un’impennata dei prezzi di cibo ed energia, portando più di 40 milioni di persone a una crisi alimentare ed energetica, che causerà anche la carestia in luoghi dove è impensabile.

Ricorda che Anand Abhigya ha predetto proprio questa cosa nel 2021, quando ha parlato della possibilità di una crisi globale di carenza di cibo.

Ha anche predetto correttamente il conflitto russo-ucraino. A luglio 2021, il profeta indiano ha previsto una grande tensione geopolitica tra il 10 dicembre 2021 e maggio 2022, in particolare tra marzo 2022 e maggio 2022.

Abhigya Anand è nato nel 2006, conosciuto come una bambino prodigio con più intelligenza degli umani. Il giovane ha completato un diploma post-laurea in Microbiologia Ayurvedica (PGDAM) ed è anche il più giovane laureato di questa carriera in India.

Attualmente, sta facendo ricerca astrologica a livello di dottorato nel campo della finanza presso la Divya Jyothi University of Astrology.