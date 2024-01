Ultime Notizie » Bitcoin » ETF Bitcoin: SEC approva quotazione su mercati azionari USA

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha dato per la prima volta il suo via libera alla quotazione e alla commercializzazione sui mercati azionari dei fondi negoziati in borsa che investono in Bitcoin (ETF Bitcoin).

“Oggi, la Commissione ha approvato la quotazione e la negoziazione di una serie di azioni di prodotti negoziati in borsa di Bitcoin contanti“, ha annunciato in una dichiarazione il presidente dell’organo di regolamentazione, Gary Gensler.

L’autorizzazione darebbe il via libera alla negoziazione degli ETF Bitcoin di società come Blackrock (NYSE:BLK), Valkyrie, Franklin, Bitwise, Fidelity, Hashdex, Ark Invest, Grayscale, WisdomTree, Van Eck e Invesco Galaxy.

ETF Bitcoin, approvazione storica

L’attesa approvazione degli ETF Bitcoin segna un precedente storico per il settore delle criptovalute, in quanto entrerebbero nel sistema finanziario tradizionale; inoltre offre agli investitori più opzioni per accedere a una diversificazione degli strumenti legati alla criptovaluta più importante e riduce il rischio.

Ciò potrebbe inoltre stimolare il valore del mercato delle criptovalute, guidato dal Bitcoin, attualmente valutato a oltre 1,7 trilioni di dollari, secondo le informazioni in tempo reale di Investing.com.

Nel suo messaggio, Gensler ha indicato che la determinazione odierna della SEC “non dovrebbe indicare la volontà della Commissione di approvare standard di quotazione per valori crittoattivi“.

“L’approvazione non indica nulla nemmeno sulle opinioni della Commissione sullo stato di altre criptovalute secondo le leggi federali sui valori mobiliari, o sullo stato attuale di violazione delle leggi federali sui valori mobiliari da parte di alcuni partecipanti al mercato delle criptovalute“, ha aggiunto.

Dopo l’annuncio, la criptovaluta Bitcoin registra un aumento e si avvicina ai livelli di 46 mila dollari.