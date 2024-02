Ultime Notizie » Juventus » Non ce lo aspettavamo: La Juventus guadagna un punto sul Milan che ha perso a Monza

DIRETTA JUVE – La Juventus non vince da 4 partite in Serie A. Un dato che ha portato la Vecchia Signora a consegnare virtualmente lo scudetto all’Inter che, con un Lautaro Martinez capocannoniere in gran forma, sembra proprio non aver rivali in campionato. Una nota positiva per i bianconeri è il punto guadagnato sul Milan dopo quest’ultima giornata.

I rossoneri sono scesi sul campo del Monza convinti che avrebbero vinto il derby lombardo e superato la Vecchia Signora in classifica, e invece hanno perso 4-2 in una partita comunque molto emozionante: dopo aver rimontato dal 2-0 giocando in 10 per quasi tutto il secondo tempo per l’espulsione di Jovic decretata dal VAR (Sesto espulso per il Milan in questa stagione: è la squadra che ne conta di più).

Il Monza prende il vantaggio alla fine del primo tempo con un calcio di rigore ottenuto da Thiaw e trasformato da Pessina, e raddoppia nel recupero con Dany Mota in contropiede.

Nella seconda metà del match Jovic viene espulso per un colpo a Izzo (dopo un controllo al Var), Giroud accorcia le distanze e Pulisic pareggia all’88’. Tuttavia al minuto 90 segna Bondo, e poi l’ex Colombo chiude la partita nei minuti di recupero.

Il Monza non aveva mai segnato 4 gol in una partita di serie A. Con questa sconfitta sfuma per il Milan la possibilità di salire al secondo posto, dopo il pari della Juve contro il Verona. Statistica in evidenza: Sconfitta pensate per il Milan, dopo i 5 gol nel derby è quella con più gol subiti di tutta la stagione.