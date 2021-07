Ultime Notizie » Diretta UEFA Champions League » Presentazione UEFA Champions League 2021/2022 Streaming e Diretta TV: dove e quando

Alle ore 11:30 di giovedì 5 agosto 2021 ci sarà la presentazione in diretta streaming della nuova stagione di UEFA Champions League di calcio. La conferenza stampa si terrà in modalità virtuale attraverso Amazon Prime Video attraverso questo link. L’evento sarà anticipato dal sorteggio degli spareggi della UEFA Champions League 2021/22 che avverrà lunedì 2 agosto: verrà trasmesso in diretta streaming alle ore 12:00 dalla Casa del Calcio Europeo di

Nyon, in Svizzera.

Cosa succede dopo? Le partite si giocheranno il 17/18 e 24/25 agosto, con supplementari e rigori se necessario dopo le gare di ritorno. Le vincenti andranno alla fase a gironi di UEFA Champions League raggiungendo le 26 qualificate di diritto (sorteggio il 26 agosto), mentre le perdenti andranno alla fase a gironi di UEFA Europa League (sorteggio 27 agosto).

Quali sono le date da ricordare?

17/18 agosto: andata spareggi

24/25 agosto: ritorno spareggi