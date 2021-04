Ultime Notizie » Blue Origin » Turista Spaziale: biglietti Blue Origin in vendita dal 5 maggio

Se vuoi fare un giro nello spazio e hai abbastanza soldi per farlo attento: il prossimo 5 maggio andranno in vendita i biglietti per il primo volo suborbitale del razzo New Shepard. Tutto sembra pronto per la compagnia Blue Origin di Jeff Bezos per iniziare il suo viaggio nel discutibile e sorprendente mondo del turismo spaziale. Al momento i termini e i prezzi di questi biglietti non però sono noti. Perchè?

Nel messaggio pubblicato dalla compagnia si può vedere un video in cui Jeff Bezos guida un camion fino al luogo in cui è atterrata la capsula dell’ultimo volo di prova effettuato da New Shepard. Il successo di questo e di altri voli precedenti sembra chiarire che il razzo e la capsula sono completamente preparati per iniziare questa attività commerciale unica che consentirà a chiunque abbia abbastanza soldi di diventare un turista spaziale. Sebbene il prezzo non sia noto, si stima che possa variare tra $ 250.000 e $ 300.000.

Per acquistare questi biglietti, è necessario registrarsi sul sito Web ufficiale dell’azienda e inserire lì il proprio nome completo, indirizzo e-mail e numero di telefono.

Il New Sheppard ha una capsula con capacità per sei membri dell’equipaggio, e il razzo li porta a circa 104.

000 metri di altitudine, dove i turisti spaziali possono godersi (o soffrire, vedremo) pochi minuti di microgravità e viste spettacolari del pianeta.

Il volo dura solo pochi minuti: il razzo ritorna da un lato per atterrare verticalmente su una piattaforma specifica, anche la capsula finisce per scendere e aprire i paracadute per scendere dolcemente.

Fonte @ The Verge.