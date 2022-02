Ultime Notizie » Codice QR » Quanto è sicuro scansionare i codici QR?

Oggi i codici QR sono ampiamente utilizzati. Anche quando vai al ristorante, la prima cosa che fanno i camerieri è darti un codice QR che dovrebbe portarti al menu. Inoltre molte app mostrano un codice che chiunque può scansionare per effettuare un pagamento. Questi sono solo alcuni usi, infatti pensa che una volta in Cina sono riusciti a mostrare i codici QR persino nel cielo.

Tuttavia, ciò che ci porta al cuore di questo articolo risiede nella pubblicità di Coinbase per il Super Bowl. Spot pubblicitario in cui la società di criptovalute mostrava un codice QR che rimbalzava da un luogo all’altro a ritmo di musica. Dopo quell’apparizione, Coinbase è quasi completamente crollato.

Questo fatto ha fatto riflettere molti sulla sicurezza dei codici QR e sul modo in cui vengono utilizzati oggi. Gli esperti in informatica hanno espresso di recente alcune delle loro intuizioni su questa pratica che è ampiamente utilizzata oggi.

La comparsa di Coinbase e del suo codice QR

In molti hanno pensato che il tutto era abbastanza divertente, ma a mentre fredda ci si chiede, anzi inziamo a vedere, quanto si è diffusa questa pratica senza tener conto dei possibili problemi di sicurezza che potrebbe comportare. In tutte le nuove tecnologie, la sicurezza è l’ultima cosa che passa per la mente di sviluppatori e utenti.

Le informazioni private possono essere compromesse durante la scansione?

Gli esperti sperano solo che presto le persone vengano informate su questi possibili rischi.

Un codice QR può essere sostituito con uno dannoso. E come? Bene, facile: il modo più semplice è incollare fisicamente un codice su un altro. Quindi, quando un utente lo scansiona, verrà indirizzato a una pagina Web simile a quella originale. E poi l’hacker installerà un piccolo software che utilizzerà per tracciare o raccogliere dati dalla vittima.

Come sapere se un codice è sicuro?

Non c’è modo di dire a colpo d’occhio se un codice QR è sicuro o meno. Tuttavia, quando lo scansioniamo, dobbiamo essere consapevoli del collegamento al sito Web che si condivide con noi prima di fare clic su di esso. Pertanto, si consiglia ai siti di condividere il collegamento al sito Web insieme al codice QR.

Come proteggere le informazioni personali quando si utilizzano i codici QR?

Evitare il più possibile la scansione dei codici QR. E se all’improvviso non puoi farne a meno, ti consiglia di utilizzare la fotocamera del tuo smartphone invece di app di terze parti.