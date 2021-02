Ultime Notizie » Braga » Praga-ROMA Streaming TV, dove vederla Gratis

Braga Roma Streaming Gratis Diretta TV. La sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League Braga-Roma si giocherà questa sera, giovedì 18 febbraio 2021, allo Stadio “Estádio Municipal de Braga”. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle ore 18:55 italiane. Questa sarà la prima sfida in una competizione europea tra queste due squadre: lo Sporting Braga ha perso la più recente di questo tipo contro squadre italiane (1-0 in casa del Milan nella fase a gironi della Coppa UEFA 2008/09). Andiamo a scoprire dove vedere Braga Roma streaming e diretta tv.

Braga Roma Diretta: Canale TV e dove vederla



Braga Roma in diretta tv a partire dalle ore 18:55 ITA di oggi giovedì 18 febbraio 2021 2020 sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del digitale terrestre), con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi. La telecronaca sarà affidata a Gentile e Pellegrini.

Braga Roma Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Video streaming gratis online per gli abbonati grazie al servizio Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su NowTV. La partita non viene trasmessa in chiaro nemmeno su TV8.

Alternative per vedere Braga Roma Streaming Gratis



Le alternative per vedere il match Braga Roma online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità.

Braga Roma probabili formazioni

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Vítor Tormena, Raul Silva, Borja; Esgaio, João Novais, Al Musrati, Galeno; Fransergio, Horta;

Abel Ruiz.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

La Roma, ora guidata dall’ex allenatore del Braga Paulo Fonseca, ha vinto tre delle ultime quattro partite ufficiali, dopo aver segnato almeno 3 gol in ciascuna vittoria, ed attualmente ha un record di: 6 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte, contro avversarie portoghesi nelle competizioni UEFA. È interessante notare che la Roma ha subìto il gol di apertura in tre partite di UEL finora, ma è stata comunque in testa al suo girone (4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta), il che sottolinea le qualità dei ‘Giallorossi’ nel saper combattere.

Tuttavia, ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie A e non ha mantenuto la porta inviolata in trasferta dopo la fine della fase a gironi di UEL (2 vittorie, 3 sconfitte). Inoltre, è senza vittorie nelle ultime tre trasferte europee contro avversarie portoghesi (2 pareggi, 1 sconfitta).

Giocatori da tenere d’occhio: Ricardo Horta ha fatto gol nelle ultime due partite del Braga nella fase a gironi di UEL, e la sua squadra ha vinto tutte e dieci le partite finora in cui lui è riuscito a segnare — le ultime tre di esse con un risultato di 2-1. Henrikh Mkhitaryan della Roma, pronto a fare la sua 50esima presenza in UEL, ha segnato otto dei suoi 11 gol ufficiali col club in questa stagione nel corso del primo tempo.

Statistica in evidenza: la Roma è imbattuta in trasferta nei sedicesimi di finale di UEL giocati in trasferta (2 vittorie, 1 pareggio) con ogni partita che ha visto lo stesso esito (vittoria/pareggio/sconfitta) sia alla fine del primo tempo che alla fine della partita.