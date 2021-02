Ultime Notizie » Braga Roma » DIRETTA TV Stella Rossa-Milan Streaming Braga-Roma Gratis, dove vedere le partite Oggi. Stasera Granada-Napoli

Dove vedere calcio in tv: Stella Rossa-Milan, CSKA-Roma, Granada-Napoli e tutte le altre di oggi giovedì 18 febbraio 2021. E Rojadirecta? E TarjetaRojaOnline gratis? Di seguito tutte le informazioni (con orario d’inizio e canale tv) per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

13:00 Empoli-Ascoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:00 Feralpisalò-Modena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Matelica-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lazio-Spal (Campionato Primavera) – Sportitalia

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre)

18:55 Diretta Stella Rossa-Milan (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Il Milan vincitore del Gruppo H (4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta) inizia questa partita da favorito nonostante abbia perso tre delle ultime cinque partite ufficiali (2 vittorie) e non sia più in testa alla Serie A. Iniziare bene sarà d’obbligo qui considerando che il Milan era in vantaggio alla fine del primo in tutte e nove le sue ultime vittorie ufficiali (nei 90 minuti), mentre cinque delle sue sei partite nella fase a gironi di UEL hanno visto lo stesso esito (vittoria/pareggio/sconfitta) sia alla fine del primo tempo che alla fine della partita.

Diretta Stella Rossa Milan su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Diretta Braga-Roma (Europa League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

La Roma, ora guidata dall’ex allenatore del Braga Paulo Fonseca, ha vinto tre delle ultime quattro partite ufficiali, dopo aver segnato almeno 3 gol in ciascuna vittoria, ed attualmente ha un record di: 6 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte, contro avversarie portoghesi nelle competizioni UEFA. È interessante notare che la Roma ha subìto il gol di apertura in tre partite di UEL finora, ma è stata comunque in testa al suo girone (4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta), il che sottolinea le qualità dei giallorossi nel saper combattere.

Diretta Braga Roma su Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Real Sociedad-Manchester United (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Wolfsberger-Tottenham (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Diretta Goal

21:00 Diretta Granada-Napoli (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su TV8

Europa League – Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre)

Il Napoli è arrivato primo nel Gruppo H (3 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta) ed ha fermato la sua recente sequenza di partite senza vittorie (1 pareggio, 2 sconfitte) battendo 1-0 la Juventus nell’ultima partita di campionato. Di conseguenza, tutte e cinque le ultime vittorie ufficiali del Napoli hanno visto gli uomini di Gennaro Gattuso in vantaggio già alla fine del primo tempo, con i partenopei che hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle loro ultime quattro partite di questo tipo.

Diretta Granada Napoli su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su TV8.

21:00 Benfica-Arsenal (Europa League) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

21:00 Lilla-Ajax (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Antwerp-Rangers (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni

Dove vedere le partite di calcio streaming e diretta tv

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis