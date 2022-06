Ultime Notizie » App Gratis » Picuki, il sito web che ti permette di vedere Instagram senza essere visto

Possiamo vedere il contenuto di Instagram di qualsiasi utente dall’applicazione mobile, gratuitamente e semplicemente accedendo al profilo di quella persona se è pubblico o seguendo quell’utente se ha un account privato. Ecco perché esiste Picuki, un sito Web che ci consente di visualizzare i contenuti di Instagram senza avere un profilo.

Non abbiamo bisogno di avere un account o avere l’applicazione, è un sito web privato che possiamo utilizzare per consultare un profilo specifico o semplicemente per chi vuole spettegolare senza lasciare traccia.

Cos’è Picuki?

Picuki è una pagina web che ci consente di vedere le pubblicazioni degli utenti di Instagram senza avere un account nell’applicazione, senza dover essere registrati o scaricare l’applicazione sul nostro telefono. È utile se vogliamo vedere il contenuto di un profilo Instagram senza avere un account, ma ci permette anche di vedere storie o post senza lasciare traccia e senza che loro sappiano che li abbiamo visti. Inoltre, Picuki è completamente gratuito e non è necessario essere registrati.

Non è necessario essere registrati e Picuki ci consente di vedere le diverse foto e video di un profilo Instagram, ma possiamo anche vedere le storie di Instagram di quel profilo e persino scaricarle sul nostro computer o telefono cellulare.

Naturalmente, dobbiamo tenere a mente che non ci aiuterà a utilizzare Picuki con profili Instagram privati. Possiamo farlo solo con account pubblici accessibili a tutti gli utenti e che ci consentano di consultarli anche senza un profilo Instagram, ma non con quelli privati ​​o riservati ai follower.

Come si usa?

Picuki è molto facile da usare. È una semplice pagina web a cui accediamo nel browser e non abbiamo bisogno di registrarci. Entriamo semplicemente nel sito Web nel browser e inseriamo il nome del profilo che vogliamo vedere su Instagram.

Vedrai che all’apertura di Picuki c’è un motore di ricerca in cui possiamo inserire profili, etichette o posizioni. Inserisci il nome del profilo che ti interessa e appariranno automaticamente tutti i possibili risultati o simili a quello che hai cercato. Scegli tra quelli che desideri e si aprirà il profilo di quell’account.

Ci sono momenti in cui compare un errore e Picuki non ci permette di vedere il profilo Instagram che stiamo cercando, ma prova ad aggiornare la pagina oppure aspetta di farlo due o tre minuti dopo e riprova, e alla fine funzionerà.

Quando abbiamo effettuato l’accesso al profilo possiamo vedere tre pulsanti in alto. Possiamo scegliere ‘storie’ o ‘post’. Se scegliamo il secondo vedremo apparire diverse miniature su cui possiamo cliccare per aprire il post in grande, leggere la didascalia, leggere i commenti o addirittura vedere un pulsante ‘download’ in basso.

Lo stesso vale per le storie di Instagram. Possiamo vederli in cerchio nella parte superiore e dobbiamo semplicemente toccarli per vederli. Come nel caso dei post, possiamo scaricarli sia che si tratti di un video o di una foto e la persona che possiede quell’account non vedrà chi ha visto le loro storie.

Lascia traccia? Privacy e sicurezza

Uno dei vantaggi di Picuki e dei suoi migliori usi è che non possono vedere che abbiamo visto il contenuto. Inoltre, nelle loro condizioni sulla privacy spiegano quanto segue: