Ultime Notizie » Bitcoin » Powell contro al BitCoin, favorevole alla moneta digitale USA: dubbi in Borsa

Powell a raffica su BitCoin ma le sue parole non tranquillizzano gli investitori: nuova sessione di dubbi in Borsa: l’euro rimbalza dello 0,4% e recupera 1,18 biglietti verdi dopo l’annuncio della Federal Reserve.

L’aumento dell’inflazione negli Stati Uniti al di sopra delle aspettative è stata una brocca di acqua fredda per i mercati. Inoltre, l’aumento dei contagi mette in dubbio il tasso di guarigione. I mercati attendevano oggi le parole del presidente della Federal Reserve statunitense (Banca Centrale USA), Jerome Powell, per sapere cosa accadrà nei prossimi mesi in termini di politica monetaria. Tuttavia, nonostante abbia assicurato che manterrà gli stimoli, per gli investitori non è stato sufficiente. Le borse europee hanno reagito con un breve rimbalzo, per poi tornare a dubitare: il Dax e il Cac chiudono piatto e il Ftse italiano aggiunge 0,15. Wall Street, dal canto suo, ha aperto in rialzo ma è rimasta piatta alla chiusura dei mercati del Vecchio Continente. Sì, ne ha beneficiato l’euro, che è cresciuto dello 0,4%.

“Le criptovalute hanno fallito nello scopo di diventare meccanismo di pagamento, eccetto per chi vuole transazioni anonime. Puntiamo invece su una valuta digitale Usa, ancorata ad asset sicuro. I BitCoin? E’ un mercato effervescente, ma privo di sostanza. Sicurezza informatica? I recenti attacchi sono la più grande minaccia per la stabilità finanziaria”.

L’Ibex 35, che il giorno prima aveva perso il livello di 8.700 punti, continua sotto dopo aver perso lo 0,42%, insieme alla borsa di Londra, che ha perso lo 0,47%. Nell’anno accumula ancora guadagni del 7,24%, sebbene sia già sui livelli di aprile. Il turismo è stato in primo piano con cali compresi tra l’1% e l’1,7%, ad eccezione di Amaudes, che ha aggiunto lo 0,11%. Tuttavia, le maggiori diminuzioni sono state per Solaria, Siemens Gamesa e Cellnex, che hanno perso più del 2%.

Sul versante degli utili, si sono distinte le banche, che ieri hanno risentito di segnalazioni sfavorevoli e della riluttanza della Banca di Spagna a migliorare la remunerazione degli azionisti. Tuttavia, i suoi aumenti hanno perso forza alla fine della sessione: Bankinter ha recuperato il 2,5% dopo aver raggiunto il 4%. Santander ha aggiunto lo 0,7%, BBVA lo 0,4% e Sabadell ha segnato lo 0,3%. Tra i più rialzisti anche Arcelormittal (2,6%) e Acerinox (1,5%).

In Spagna oggi si sa che l’inflazione è rimasta al 2,7% a giugno, il tasso più alto da quattro anni, mentre nel Regno Unito è salita al 2,5%. Ma l’appuntamento chiave sarà nella presenza di Powell alla conferenza sulla politica monetaria davanti al Congresso degli Stati Uniti, in cui gli investitori non si aspettano che cambi discorso, poiché continua a considerare transitoria l’ascesa dei prezzi.

In Asia, il Nikkei ha perso lo 0,38%, scoraggiato dall’ombra dell’inflazione negli Stati Uniti Ieri la borsa di New York è sprofondata in territorio negativo dopo due giorni consecutivi in ​​cui i suoi tre indici principali hanno stabilito record di tutti i tempi.

“In futuro, ci aspettiamo che questi dati sull’inflazione inizino a raffreddarsi”, ha detto Hodge al canale specializzato CNBC.

L’inflazione, che a giugno si è attestata al 5,4% del tasso interannuale, il più alto dal 2008 e quattro decimi in più rispetto a maggio, ha pesato sugli investitori. Powell ha assicurato che c’è ancora “una lunga strada da fare”, scacciando così i timori di un ritiro dello stimolo monetario e ha assicurato che la Fed avviserà “in anticipo prima di annunciare qualsiasi decisione sugli acquisti di debito”. Per ora, la Banca centrale della Nuova Zelanda ha annunciato ieri sera l’abolizione del suo programma di acquisto di obbligazioni.

I buoni risultati annunciati da JPMorgan Chase, la più grande banca del Paese, PepsiCo o Goldman Sachs, che hanno superato le aspettative degli analisti, non sono serviti a compensare le preoccupazioni scatenate dai nuovi dati sui prezzi. In generale, gli analisti si aspettano un forte aumento degli utili durante la stagione degli utili iniziata oggi, grazie alla ripresa economica negli Stati Uniti dopo la pandemia.

Oggi si conoscono i conti di Bank of America, che ha guadagnato il 142% in più fino a giugno con un utile netto attribuito di 6.524 milioni di dollari (13.970 milioni di euro). Da parte sua, il gestore del fondo BlackRock ha aumentato i suoi profitti del 13,5% nel secondo trimestre, a 1.168 milioni di euro. La banca statunitense Wells Fargo ha registrato un utile netto di 9.999 milioni di dollari (8.454 milioni di euro) nel primo semestre del 2021, a fronte delle perdite di 3.856 milioni di dollari (3.260 milioni di euro) che aveva registrato nello stesso periodo dello scorso anno.

Sul mercato dei cambi, l’euro recupera terreno nei confronti del dollaro, raggiungendo e recuperando il livello di 1,18 ‘biglietti verdi’. Sul mercato petrolifero, il prezzo del Brent, punto di riferimento in Europa, è sceso dello 0,4% a 76,2 dollari al barile.