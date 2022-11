Ultime Notizie » Calcio in TV » Le partite dei Mondiali di Calcio Streaming Oggi 29 Novembre 2022: Orari e Canali RAI TV

Dove vedere le partite di calcio in tv dei Mondiali in Qatar 2022: Olanda-Qatar e Ecuador-Senegal alle ore 16, Inghilterra-Galles e USA-Iran alle ore 20, di oggi martedì 29 novembre 2022, con orario d’inizio e canale tv. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in streaming live e tv, con alcune curiosità.

16:00 Diretta Olanda-Qatar (Mondiali) – In tv su RAI 1, streaming gratis su RayPlay

Giocatori da tenere d’occhio: Cody Gakpo dei Paesi Bassi è stato in ottima forma, non riuscendo a contribuire ai gol solamente in una delle sue ultime sette presenze tra club e Nazionale (2 gol, 6 assist), ed ha segnato con entrambi i suoi due tiri in questo torneo! Qualunque cosa dovesse accadere qui, il nome di Mohammed Muntari rimarrà per sempre impresso nei libri di storia come primo marcatore in assoluto del Qatar in un Mondiale, dopo avere segnato il gol di consolazione nell’ultima partita contro il Senegal.

Statistica in evidenza: solo una delle ultime nove partite del Qatar contro altre Nazionali ha visto il primo tempo concludersi a reti bianche. Curiosità sui Mondiali: anche se ora non è più punito, lo scambio di maglie era stato vietato ufficialmente dalla FIFA nel 1986 per impedire ai giocatori di ‘scoprire il petto’ in campo.

16:00 Diretta Ecuador-Senegal (Mondiali) – In tv su Rai Sport + HD, streaming gratis su RayPlay

Battaglia chiave: il difensore dell’Ecuador Angelo Preciado ha fatto un assist a Qatar 2022 finora, ma il suo compito primario qui sarà quello di fermare Boulaye Dia. Appena sei anni dopo avere fallito il test contro la squadra gallese dell’Airbus UK, il giocatore che milita in Serie A nella Salernitana (in prestito dal Villarreal) ha segnato il gol di apertura nella vittoria del Senegal contro il Qatar, lungo il percorso verso la prima vittoria con più gol di margine in un Mondiale vero e proprio.

Statistica in evidenza: il Senegal ha subìto gol dopo il 70° minuto in tutte e sei le sue ultime partite nelle fasi a gironi dei Mondiali.

20:00 Diretta Galles-Inghilterra (Mondiali) – In tv su Rai Sport + HD, streaming gratis su RayPlay

Curiosità sui Mondiali: la parola ‘Teranga’ nel soprannome del Senegal è di origine etnica Wolof, e significa ‘ospitalità o accoglienza generosa’.

Giocatori da tenere d’occhio: finora Gareth Bale ha realizzato solo due tiri in entrambe le sue partite di Coppa del Mondo, anche se uno è stato il gol su rigore contro gli Stati Uniti. È anche l’unico giocatore del Galles ad aver segnato contro l’Inghilterra dai tempi di Mark Hughes nel 1984. Harry Kane ha già segnato contro il numero due del Galles Danny Ward in questa stagione, giocando per il Tottenham, ma non ha ancora segnato un gol su azione per l’Inghilterra in quest’anno solare.

Statistica in evidenza: nelle tre precedenti presenze in tornei importanti, il Galles non è mai uscito dalla competizione senza aver vinto almeno una partita. Curiosità sui Mondiali: l’Inghilterra ha registrato più 0-0 di qualsiasi altra nazionale nella storia della Coppa del Mondo (12).

20:00 Diretta USA-Iran (Mondiali) – In tv su RAI 1, streaming gratis su RayPlay

Giocatori da tenere d’occhio: l’esterno iraniano Ali Gholizadeh è senza gol in nazionale dal novembre 2021, ma ne ha segnato uno, poi annullato, contro il Galles, ed è stato una minaccia costante. Inoltre, non ha mai perso quando ha segnato per la sua nazionale (4 vittorie, 1 pareggio). A ostacolarlo potrebbe esserci il capitano statunitense Tyler Adams, che ha ottenuto recensioni entusiastiche per le sue prestazioni ai Mondiali; ha perso solo una volta quando ha indossato la fascia (4 vittorie, 5 pareggi).

Statistica in evidenza: gli Stati Uniti hanno vinto solo due delle ultime 14 partite di Coppa del Mondo (6 pareggi, 6 sconfitte). Curiosità sui Mondiali: il rigore di Mehdi Taremi contro l’Inghilterra è stato il gol segnato più tardi nei tempi regolamentari di una partita di Coppa del Mondo, arrivato al 103°. Ha anche segnato al 98° e 101° minuto contro il Galles!