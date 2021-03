Ultime Notizie » Come vedere Parma Inter Streaming » PARMA INTER Streaming TV, dove vederla Gratis

Parma Inter Streaming Gratis. Tutto pronto per vedere Parma Inter oggi giovedì 4 marzo 2021 alle ore 20:45 italiane: evento televisivo in diretta tv e in streaming online via webcast valido come posticipo che chiude il 25° turno di campionato (6a giornata di ritorno, infrasettimanale).

Il Parma è attualmente penultimo (15 punti) e non vince da 15 partite in Serie A, 16 se contiamo anche la Coppa Italia: l’ultimo successo risale al 30 novembre. La capolista Inter ha vinto sei delle ultime sette partite di campionato e in questo momento ha tre punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica e fermato ieri dall’Udinese (punto guadagnato al 97′ sul “solito” calcio di rigore trasformato da Kessié). Negli ultimi incroci ha però sempre sofferto il Parma, in particolare a San Siro dove negli ultimi tre anni non ha mai vinto.

⚽ Queste le probabili formazioni di Parma Inter

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Valenti, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Kucka, Mihaila. Allenatore D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Conti, Cornelius, Gervinho, Nicolussi Caviglia, Zirkzee.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. Alenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Sensi.

Parma Inter Diretta: Canale TV e dove vederla

Parma Inter in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inizio collegamenti a partire dalle ore 20:00 di oggi, giovedì 4 marzo 2021. Fischio d’inizio dell’arbitro alle ore 20:45 italiane. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Parma Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Parma Inter in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Parma Inter non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.