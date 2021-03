Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Parma-Inter Streaming Liverpool-Chelsea Gratis, dove vederle Oggi. Sabato c’è Juventus-Lazio

Dove vedere le partite di calcio in tv: Parma-Inter, Liverpool-Chelsea e tutte le partite di oggi giovedì 4 marzo 2021. E Rojadirecta TV? E TarjetaRojaOnline Gratis? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

15:00 Carrarese-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

15:00 Livorno-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

19:00 West Bromwich Albion-Everton (Premier League) – Sky Sport Football

20:45 Diretta Parma-Inter (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Giocatori da tenere d’occhio: Hernani del Parma ha segnato tre dei suoi quattro gol in Serie A nel corso del primo tempo. Allo stesso modo, Romelu Lukaku ha segnato quattro gol nelle sue ultime tre partite di Serie A, con tre di questi gol arrivati nel primo tempo. È interessante notare che l’Inter vanta una percentuale di vittorie del 72,22% nelle partite in cui lui è riuscito a segnare nel primo tempo (13 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte). Statistica in evidenza: sei (46,15%) delle ultime 13 vittorie dell’Inter nelle trasferte contro avversarie successivamente retrocesse in Serie A si sono concluse esattamente sul 2-1.

Diretta Parma Inter sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:15 Diretta Liverpool-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Football

Giocatori da tenere d’occhio: Roberto Firmino (LIV) ha segnato il gol decisivo nella partita corrispondente della scorsa stagione (vittoria 5-3), e tre dei suoi ultimi cinque gol decisivi sono arrivati su colpo di testa.

Mason Mount è un nuovo concorrente di Jorginho per il ruolo di rigorista: ha segnato dal dischetto il gol del pareggio nell’ultima trasferta del Chelsea (1-1), anche se metà dei suoi ultimi otto gol sono stati gol di apertura decisivi per la partita. Statistica in evidenza: nelle sue ultime dieci vittorie di Premier League, il 74,51% dei tiri in porta totali del Liverpool sono andati a bersaglio.

Diretta Liverpool Chelsea sui canali digitali di Sky Sport Football. Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.

Diretta streaming su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.