Ultime Notizie » Diretta Parma Inter » Serie A, Parma: doppietta di Alexis Sanchez nel trionfo dell’Inter, Conte a +6 dal Milan

DIRETTA CALCIO – Con il risultato di 2-1 l’Inter espugna Parma con una doppietta di Alexis Sanchez ottenendo tre punti importantissimi per la classifica: dopo 25 giornate sono sei i punti di vantaggio dall’inseguitrice Milan. Hernani firma il gol della bandiera per i locali. Sesta vittoria consecutiva (e nove risultati utili di fila) per la formazione allenata da Antonio Conte, mentre il Parma penultimo in graduatoria non vince da più di tre mesi.

PARMA-INTER risultato finale esatto 1-2

Marcatori Gol: 54′ e 62′ Alexis Sanchez (I), 71′ Hernani (P).

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Osorio, Bani, Valenti (66′ Busi), Gagliolo (66′ Pezzella); Hernani (84′ Pellè), Brugman, Kurtic; Kucka (66′ Inglese); Karamoh, Man (46′ Mihaila).

Allenatore D’Aversa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (67′ Vidal), Perisic (84′ Darmian); Lukaku, Sanchez (76′ Lautaro Martinez). Allenatore Conte.

Ammonito: Darmian (I).

Curiosità. Prima di Alexis Sanchez, l’ultimo giocatore cileno a realizzare una marcatura multipla in Serie A con l’Inter è stato Ivan Zamorano, nel settembre 1999, proprio contro il Parma. Era dallo scorso ottobre che il Parma non segnava in due incontri interni di fila in Serie A. Per Ivan Perisic è la 100esima vittoria in nerazzurro (in tutte le competizioni), in 196 presenze con questa maglia. Per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria, l’Inter ha ottenuto almeno 59 punti nelle prime 25 gare giocate in Serie A. In tutte e tre le precedenti occasioni ha poi vinto lo scudetto a fine stagione (2006/07, 2007/08, 2008/09).