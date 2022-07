Ultime Notizie » Come vedere Italia Spagna » Pallanuoto Italia-Spagna Streaming Gratis, finale Mondiale Budapest: dove vederla in diretta tv

Dove vedere Italia-Spagna di pallanuoto streaming e diretta tv. Domenica 3 luglio il Settebello di Alessandro Campagna, affronterà nella finale dei campionati Mondiali 2022 di pallanuoto di Budapest, la formazione spagnola. Settebello per la settima volta in finale mondiale della sua storia. L’Italia ha battuto negli ottavi l’Australia con il punteggio di 17-6, ai quarti l’Ungheria padrona di casa con il risultato finale di 11-10, e venerdì la Grecia in semifinale sempre per 11-10. La Nazionale italiana di pallanuoto cercherà così di centrare il suo quinto titolo mondiale.

Orario Finale Pallanuoto Mondiale 2022 e dove Italia-Spagna di Pallanoto in streaming e diretta tv

L’incontro del Settebello avrà inizio alle ore 20:00 italiane di domenica 3 luglio 2022. La finale di pallanuoto Italia-Spagna nelle vasche delle piscine di Budapest (Ungheria) sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3 ed in diretta streaming gratis online su Rai Play.

Dopo la semifinale vinta contro la Grecia, il CT Sandro Campagna, il quale ha vinto quattro delle sette finali a cui ha giocato, ha commentato così l’incontro: