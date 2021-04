Ultime Notizie » AstraZeneca » Paesi Bassi: stop a vaccino Vaxzevria per persone sotto i 60 anni (per il momento)

I Paesi Bassi hanno deciso di interrompere l’uso del vaccino britannico Vaxzevria (AstraZeneca) per le persone di età inferiore ai 60 anni. La decisione è stata presa dal ministro della Salute, Hugo de Jonge, dopo aver consultato il Consiglio della sanità, l’Istituto nazionale di sanità pubblica e ambiente (RIVM) e l’agenzia medica MEB a causa dei possibili effetti collaterali del vaccino. Secondo il ministro, l’uso del farmaco sarà possibile solo a persone di età superiore ai 60 anni.

Secondo RTL Nieuws, nei Paesi Bassi sono noti cinque casi di un possibile effetto collaterale grave, la trombosi in combinazione con un numero ridotto di piastrine nel sangue. L’agenzia che indaga sugli effetti collaterali, Lareb, ha riferito che uno di quei pazienti è morto.

EMA: i benefici del vaccino superano i rischi

Come ricorderete, il 16 marzo, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha annunciato che attualmente non vi è alcuna indicazione che il vaccino Vaxzevria contro Covid-19 sia la causa dei coaguli di sangue osservati in alcuni vaccinati successivamente l’iniezione del farmaco e ha concluso che i benefici del vaccino superano i rischi.

Il direttore esecutivo dell’EMA, Emer Cooke, ha affermato che gli esperti stanno indagando sulla possibilità di formazione di coaguli di sangue dovuti al vaccino, ma ha sottolineato che questi tipi di incidenti si verificano “molto raramente” e l’agenzia studia ogni caso separatamente.

“Quando milioni di persone vengono vaccinate, è inevitabile che ci siano casi rari o gravi di malattie dopo la vaccinazione“, ha riconosciuto, spiegando che il ruolo della sua agenzia è di garantire che “qualsiasi reazione avversa sospetta sia prontamente indagata in modo che trovi se questo è un vero effetto collaterale del vaccino o è una coincidenza“.

EMA: meglio farsi vaccinare che morire a causa del Covid-19

Cooke ha aggiunto che “migliaia di persone sviluppano coaguli di sangue ogni anno nell’Unione europea per molte ragioni diverse” e che al momento non è stata stabilita alcuna relazione diretta tra questi tipi di episodi e l’inoculazione del prodotto AstraZeneca. Per questo motivo, l’EMA è “fermamente convinta” che sia meglio farsi vaccinare piuttosto che correre il rischio di finire ricoverati in ospedale o morire a causa del covid-19.