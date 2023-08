Ultime Notizie » abbigliamento da palestra donna » Outfit da Palestra: Guida alla Composizione del Look Perfetto per Allenarsi

I migliori consigli su cosa indossare per affrontare ogni esercizio ginnico al meglio, con un occhio alla praticità e l’altro alle ultime tendenze.

Sei in cerca di un look che ti faccia sentire trendy e a tuo agio durante gli allenamenti? Allora, non cercare oltre la collezione di abbigliamento da palestra donna di DF Sport Specialist. Questa linea di abbigliamento sportivo combina moda e funzionalità, offrendo un’ampia gamma di capi adatti per ogni tipo di allenamento.

Perché è importante scegliere il giusto outfit da palestra

Prima di entrare nel dettaglio dei vari outfit, vediamo perché è importante prestare attenzione a ciò che indossi quando ti alleni.

L’uso dell’abbigliamento adeguato al tipo di attività offre molti vantaggi, come:

Agevolare l’efficacia dell’esercizio , permettendo di muoverti liberamente, senza costrizioni o sfregamenti. Inoltre, ti aiuta a regolare la temperatura corporea, traspirando il sudore e mantenendoti asciutta e fresca più a lungo;

, permettendo di muoverti liberamente, senza costrizioni o sfregamenti. Inoltre, ti aiuta a regolare la temperatura corporea, traspirando il sudore e mantenendoti asciutta e fresca più a lungo; Aumentare la motivazione , grazie al comfort, valorizzando il tuo corpo e il tuo stile. Indossare un outfit da palestra che ti piace e ti sta bene può darti una spinta in più a metterti in forma e a raggiungere i tuoi obiettivi con grande autostima;

, grazie al comfort, valorizzando il tuo corpo e il tuo stile. Indossare un outfit da palestra che ti piace e ti sta bene può darti una spinta in più a metterti in forma e a raggiungere i tuoi obiettivi con grande autostima; Prevenire certe infezioni che possono derivare dal contatto con le attrezzature o con altre persone. Gli abiti da palestra sono realizzati con materiali antibatterici, che impediscono la proliferazione di germi e batteri.

Cosa non può mancare dal guardaroba per l’allenamento

Ogni disciplina praticata in palestra ha le proprie particolarità e richiede un outfit specifico, ma ci sono capi che non possono assolutamente mancare:

Reggiseno sportivo , fondamentale per le donne che si dedicano all’esercizio fisico, perché sostiene il seno e previene il dolore e il rilassamento dei tessuti. Il reggiseno sportivo deve essere aderente ma non stretto, morbido ma non elastico, traspirante ma non assorbente. Deve anche avere delle coppe sagomate e delle bretelle larghe e regolabili per evitare fastidiosissimi segni sulle spalle. Inoltre, deve essere scelto in base alla taglia del seno e al livello di impatto degli esercizi da praticare;

, fondamentale per le donne che si dedicano all’esercizio fisico, perché sostiene il seno e previene il dolore e il rilassamento dei tessuti. Il reggiseno sportivo deve essere aderente ma non stretto, morbido ma non elastico, traspirante ma non assorbente. Deve anche avere delle coppe sagomate e delle bretelle larghe e regolabili per evitare fastidiosissimi segni sulle spalle. Inoltre, deve essere scelto in base alla taglia del seno e al livello di impatto degli esercizi da praticare; Leggings o pantaloni fatti con un materiale elastico e traspirante, come il lycra o il nylon. Devono anche essere aderenti ma non stretti, per evitare che scivolino o si arrotolino durante i movimenti. Per il pilates e lo yoga, ti consigliamo dei leggings o dei pantaloni lunghi, che coprono le caviglie e le ginocchia, per garantire una maggiore stabilità e protezione;

fatti con un materiale elastico e traspirante, come il lycra o il nylon. Devono anche essere aderenti ma non stretti, per evitare che scivolino o si arrotolino durante i movimenti. Per il pilates e lo yoga, ti consigliamo dei leggings o dei pantaloni lunghi, che coprono le caviglie e le ginocchia, per garantire una maggiore stabilità e protezione; Calzini e/o scarpette realizzati con un materiale morbido e traspirante, come il cotone, che abbiano al di sotto un buon sistema antiscivolo e una suola che attutisca la forza dei sobbalzi.

Cosa indossare per il pilates e lo yoga

Se anche tu sei fra le tante appassionate di pilates e yoga, ti sarà imprescindibile avere un leggings aderente quanto basta per restare al suo posto quando ti muovi in posizioni allungate e flessuose, ma non troppo stretto da limitare la circolazione.

Per il top puoi scegliere una maglietta a maniche corte o lunghe in tessuto traspirante, come il cotone organico o il lino di canapa, per avere abbastanza spazio durante le asana. Considera modelli con tagli asimmetrici o scollature sul petto o sulla schiena per una vestibilità comoda.

Le scarpe da yoga l’asso nella manica: sceglile morbide, senza tacco, con suola antiscivolo che possa aderire bene al pavimento. I crop top sono perfetti se vuoi mostrare la pancia.

Accessori come collane troppo lunghe o bracciali dovrebbero essere rimossi, mentre i capelli legati sono consigliati. Infine, scegli capi il più possibile naturali, sintetici minimi in modo da non trattenere il sudore. L’abbigliamento comodo è metà della sfida quando si pratica yoga e pilates.