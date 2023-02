Ultime Notizie » Diretta Formula 1 » Test Formula 1 2023 Streaming Gratis, dove vedere la Ferrari in Diretta TV

DIRETTA FORMULA 1 – La stagione è iniziata ufficialmente con i test in svolgimento sul circuito di Sakhir nel Bahrain, dove il 5 marzo prenderà il via il mondiale di Formula 1 2023. Red Bull Ferrari e Mercedes si sfidano per puntare al titolo mondiale cercando di strapparlo al neo campione Max Verstappen.

Dove vedere il Test Formula 1 2023 di Sakhir Bahrain in TV e Streaming Gratis



Sainz alla guida della SF-23 Ferrari : “Finché non porteremo la macchina al limite in qualifica non sapremo a che punto siamo col feeling. Io cerco di fare il mio test, abbiamo un programma e siamo focalizzati su questo. Ottimista o pessimista? Sinceramente non lo so, non siamo lenti ma nso quanto veloci rispetto a Red Bull e Mercedes”.

Test Formula 1 2023 sul circuito di Sakhir (Bahrain) con le immagini in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K, Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e su NOW (il servizio in streaming di Sky) ma anche sul digitale terrestre. Diretta streaming sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Streaming gratis per gli abbonati Sky con Sky Go, a pagamento per tutti su NOW.