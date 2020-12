DIRETTA JUVE – Sorteggiati a Nyon gli ottavi di finale di Champions League in diretta streaming. La Juventus di Andrea Pirlo, che era testa di serie in prima fascia, ha pescato il Porto. CR7 tornerà con la Juve in Portogallo per affrontare il Porto. Interessante e abbordabile scontro per la Vecchia Signora. Avrebbe potuto essere il rivale del Barça,ma la strepitosa vittoria al Camp Nou (0-3) ha deciso la sorte in questi sorteggi degli ottavi.

Non è andata troppo bene invece per le altre due italiane presenti nelle urne: per Lazio (Bayern Monaco) e Atalanta (Real Madrid) che erano in seconda fascia sono arrivate le due più forte squadre al mondo. Ecco gli abbiamenti:

Porto-Juventus

Lazio-Bayern Monaco

Atalanta-Real Madrid

Barcellona-Paris SG

Borussia M’Gladabach-Manchester City

Atletico Madrid-Chelsea

Lipsia-Liverpool

Siviglia-Borussia Dortmund

Riuscirà la Juventus a vincere la Champions quest’anno?

7 sono infatti le finali

Europa League, sorteggio 16esimi con Milan Roma e Napoli.

perse per i Bianconeri e rappresenta un triste record della Juventus in Champions. Nessuna squadra europea ha fatto peggio della Juve: un triste record difficile purtroppo da eguagliare. Le finali perse nella storia bianconera sono state: Belgrado 1973, Atene 1983, Monaco 1997, Amsterdam 1998, Manchester 2003, Berlino 2015 e Cardiff 2017.

Si è svolto a Nyon anche il sorteggio dei sedicesimi di finale dell’Europa League. Tre le squadre italiane impegnate: il Milan pesca i serbi della Stella Rossa, la Roma trova i portoghesi del Braga, il Napoli affronterà gli spagnoli del Granada. Spiccano negli altri incroci Benfica-Arsenal, Real Sociedad-Manchester United e Lilla-Ajax. I sedicesimi si giocano il 18 e 25 febbraio; ottavi 11 e 18 marzo; quarti 8 e 15 aprile; semifinali 29 aprile e 6 maggio; finale a Danzica il 26 maggio 2021.