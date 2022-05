Ultime Notizie » Juventus » La Vecchia Signora con la nuova maglietta in Juventus-Lazio

La Juventus ha svelato la nuova maglia bianconera che i suoi giocatori indosseranno per tutta la prossima stagione. È una scommessa rischiosa nonostante la sua base tradizionale.

Confermata la presenza alla prossima edizione della Champions League, la Juventus pensa già al prossimo anno. La formazione bianconera mantiene un buon numero di fronti aperti nell’ottica di rafforzare quella che sarà la sua rosa in versione 2022-2023 (leggi le voci di un possibile ritorno di Pogba e all’arrivo di Angel Di Maria) e di avanzare anche su altri fronti.

Uno è il riferimento al suo kit. La Vecchia Signora ha fatto conoscere per mano di Adidas quale sarà la maglietta che i suoi calciatori indosseranno come locali nel prossimo corso. È un disegno audace nonostante sia a priori fedele alla storia della Juventus per la sua elaborazione a strisce bianconere.

Tuttavia, contrariamente a quanto è diventato consueto, non è un semplice colore nero, ma ha piccole stampe triangolari in questo colore che conferiscono un aspetto moderno che non lascerà nessuno indifferente e avrà sicuralmente i suoi detrattori.

La nuova maglietta della Juventus sarà indossata questa sera in occasione di Juventus-Lazio in programma in diretta streaming alle 20:45, posticipo della 37a giornata di Serie A. Ironia della sorte, la nuova maglietta verrà presentata durante l’ultima partita allo Stadium di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini: giocatori che vanno, magliette nuove che arrivano.

La nuova maglia della Juventus stagione 2022-2023